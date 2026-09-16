България със специално място в приоритетите на ЕК за следващата година

България със специално място в приоритетите на Европейската комисия за следващата година. Това стана ясно в деня на ежегодната реч за състоянието на съюза на Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент.
Страната ни ще се превърне в портата на Европейския съюз и ще бъде стратегически важна за новите търговски и енергийни връзки на блока. Това каза еврокомисарят по разширяването Марта Кос след среща с външния министър Велислава Петрова в Страсбург. Урсула фон дер Лайен пък обяви в речта си за състоянието на съюза, че София ще бъде домакин на среща на върха за свързаността следващата година. Срещата е част от новия проект на Европейския съюз за свързване на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия.
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар - това, което наричаме Среден коридор. Ще имаме възможност да внедрим над 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме транспортните маршрути, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме регионална среща на високо равнище за свързаност съвместно с министър-председателя на България."