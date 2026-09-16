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Около 75 евро за тон дърва за огрев в Благоевградско - има ли увеличение тази година?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
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Снимка: БНТ
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На прага на отоплителния сезон проверяваме какви са цените на дървата за огрев, и има ли достатъчни количества по складовете? Намаляват ли отопляващите се на твърдо гориво?

През месеците септември и октомври в Югозападна България започва усиленото търсене на дърва за огрев. Кирил Секулски от село Падеш вече се е запасил с необходимото количество дърва.

Кирил Секулски, с. Падеш: "Десет кубика. Сметам, че ще стигнат. Ама сега зимата. Зимите са топли, така че. Ама... Ето го постудя вече времето. Другия месец почваме да палиме. Ние без дърва не можеме.“

В момента кубик нарязани и нацепени дърва се продава на цена от около 75 евро. Кирил е доволен, че разликата в цената от миналата година е минимална и напълно поносима за семейството му.

Кирил Секулски, с. Падеш: "Миналата година беха 120 лева. С превоз, с всичко. А сега са излизат към 130.“

Горските стопанства в Югозападна България отчитат сериозно търсене през последните седмици.

Андон Стаменов, директор на ТП "Държавно горско стопанство Благоевград": "Българинът традиционно чака последния момент. А примерно лятото или средата на ляттоо, тогава няма никакво търсене и тогава е най-удобно да се запасят. Предлагаме метровки на цена около 70 евро, нарязани, нацепени, на цена от около 75 евро, дъб, бук. Традиционно предпочитат повече дъб. Няма разлика. Няма проблеми, няма притеснения. Кой колкото иска, колкото има нужда, идва, заявява си и изпълнява. Предпочитат ние да им ги закараме готови, нацепени, нарязани, до адрес, включено е всичко в цената и така. Последно време така работим.“

От ЮЗДП разполагат с достатъчно складови наличности, за да покрият нуждите на желаещите да се отопляват на дърва до края на годината. За следващата година са подготвени нови обекти за дърводобив.

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