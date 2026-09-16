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Хулио Веласкес: Не бива да ни заблуждава младостта в състава на Залцбург

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Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
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Старши треньорът на Левски съветва играчите си, да се насладят на срещата със Залцбург.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
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Футболистите и треньорите на Левски не бива да се заблуждават от младостта в отбора на Залцбург, защото утрешните съперници на българските шампиони "могат да летят по терена за цели 90 минути", заяви старши треньорът Хулио Веласкес. Двата отбора ще се срещнат в турнира Лига Европа утре, четвъртък, от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Халфовете Мехди Мубарик и Марко Груич са под въпрос преди първия мач в основната фаза. Оливер Камдем и Мустафа Сангаре пък продължават да трупат игрови ритъм, уточни Веласкес.

"Залцбург е много добър отбор, който има много енергия и млади играчи, които в бъдеще могат да играят на световно ниво. Те се чувстват комфортно в това да губят и печелят топката в отворени мачове с изключително висок интензитет. Повтарят това изключително добре, но имат и своите слаби страни, което важи за всеки отбор в света. Там вече е нашата възможност да ги намерим и да се възползваме от тях на терена", каза Веласкес по време на пресконференцията.

Наставникът е уверен във възможностите на своите възпитаници, предвид победите по-рано през сезона.

"Сляпо вярвам в моите играчи. До този момент през сезона постигнаха много и си спечелихме възможността да играем в груповата фаза на този турнир. Не го бяхме правили от 16 години и това е един момент, в който футболистите могат да се забавляват, а феновете - да се насладят. За да можем да го направим, трябва да бъдем наясно къде сме и какво представляваме в този момент", продължи той.

Веласкес не е обмислял раздяла с клуба преди началото на сезона.

"От първия ми ден тук правим крачки в правилната посока и не съм имал съмнения нито за миг дали да остана в клуба. Поставих си за цел да се завърнем в основната фаза на европейски турнири и го направихме. За мен лично денят, който беше основополагащ, беше този, в който отстранихме Университатя Крайова. Ако бъдем реалисти обаче, футболът не зависи само от историята и феновете, иначе щяхме да бъдем в Шампионската лига", добави испанецът.

Специалистът съветва играчите си, да се насладят на срещата със Залцбург.

"Непрекъснато казвам на ръководителите, че трябва да качим Левски на нивото, на което феновете и градът заслужават да бъдем. От гледна точка на утре, трябва просто да се насладим на мача и да посрещнем сблъсъка с правилната нагласа. Никой не може да ни отнеме направеното до момента, а от този момент насетне напрежението е в другите отбори. На нас ни остава да се наслаждаваме", каза още той.

Треньорът отличи силните страни на съперника.

"Не бива да ни заблуждава младостта на съперниците, те могат да летят по терена 90 минути. Футболните качества не зависят от това дали си на 34, или на 19 години. Добрият играч го хвърляш на терена на 18 и го оставяш да ти спечели световното първенство, както го направи Ламин Ямал. Футболистите в Залцбург могат да играят в топ отборите в Шампионската лига", завърши Веласкес.

Левски започна отлично новия футболен сезон, но в последните два мача "сините" показаха умора. Първо те рухнаха физически през второто полувреме на Суперкупата срещу ЦСКА и допуснаха четири гола, след което завършиха наравно 0:0 с Ботев Враца в първенството. Халфът Сержиньо призна, че умора има, но подчерта, че волята ще надделее.

"Чувстваме се добре. Желанието ни е по-голямо от умората и сме говори за утрешния мач. Продължаваме напред мач за мач и винаги даваме най-доброто. Ако го направим отново, със сигурност всички ще излязат от двубоя щастливи", заяви Сержиньо.

#Хулио Веласкес

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