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Атанас Рибарски: Най-ценното е радостта на момчетата в съблекалнята

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Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
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Видях ги готови всички за игра, заяви временният селекционер на българите след първата победа в лигата на нациите.

атанас рибарски ценното радостта момчетата съблекалнята
Снимка: startphoto.bg
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Временният селекционер на България Атанас Рибарски смята, че добрата висока преса преди почивката се е оказала решаващ фактор за победата над Люксембург. „Лъвовете“ се наложиха с 2:0 и взеха първи успех, след който имат вече четири точки.

През първото пресирахме добре и оттам дойде разликата. Също така искахме през първото полувреме да направим – ако е възможно, бързи преходи. И знаехме, че ни трябват бързи и агресивни играчи. Акцентът беше да стигнахме максимално бързо за ситуации за стрелба и да ги използваме“, започна Рибарски.

Видяхме, че противникът използва много диагонали и трябваше да се адаптираме, но се справихме добре. И защитата на двата фланга беше малко по-добра отколкото в предишния мач с Исландия“, подчерта треньорът.

Попитан кое е най-ценното днес, той обясни:

„Най-ценното е радостта на момчетата в съблекалнята и позитивната енергия, която се върна. Видях ги готови всички за игра. Важна победа не толкова заради трите точки, колкото да има позитивна енергия в съблекалнята. Стигна се благодарение на това, че повярваха и спазваха изискванията. След първия мач ни убегна играта с топката. Днес на моменти се справихме“.

„Всяка победа има някакъв позитив. Но когато отборът няма облик, много важно беше да се постигне победата. Последните 4-5 дни бяха много натоварени – благодаря на момчетата и на колегите от щаба и мисля, че свършихме една добра работа“.

За персоналните оценки за футболистите, той каза:

„Да, имахме моменти на смяна на местата на Емо Ценов и Християн Петров и това беше задача, когато трябва да се излиза и да се атакува първата линия на пресата. Получи се. Искам да поздравя Балов за изключителното първо полувреме, което направи. Има голям потенциал, има енергия. Заявявам, че има в малките възрасти доста момчета, с които България ще се гордее. Това е пътят, но ни трябват и положителни резултати“.

За ситуацията с капитана на тима Кристиян Димитров и защо не е започнал мача, той каза: „Разговор имах с Кристиян Димитров още след Исландия, има възпаление, и ние се притеснявахме и той се притесняваше от усложнение. Минутите не са били балансирани и в движение преценявахме. Имаше риск и с Илия Груев, затова забавихме последната смяна“, обясни Рибарски.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Атанас Рибарски #Български национален отбор по футбол за мъже

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