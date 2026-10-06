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Швеция ще разположи системи „Пейтриът“ в Полша

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Швеция ще разположи противовъздушни системи „Пейтриът“ за защита на логистичния възел на НАТО в Източна Полша, който снабдява с оръжие Украйна.

Съобщението направи шведският премиер Улф Кристершон. Операцията ще започне през декември и ще замени аналогична подкрепа на Нидерландия. Скандинавската страна ще разположи около 100 свои военни.

Швеция вече разполага бойни самолети „Грипен“ в Полша като част от мисията на Алианса за въздушно наблюдение. Като се позова на разузнавателни данни миналия месец, полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия планира хибридни нападения с дронове и ракети срещу страните, подкрепящи Украйна.

#„Пейтриът“ #Швеция #Полша

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