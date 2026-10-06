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След грандиозния успех: Втора предпремиера на новия сезон на "Под прикритие"

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Заради огромния интерес към новия шести сезон на сериала „Под прикритие“ – втора предпремиера тази вечер в зала 1 на НДК.

Снощи предпремиерната прожекция препълни салона, а билетите за нея бяха изкупени почти веднага след пускането им в продажба.

Шестият сезон на „Под прикритие“, който започва по БНТ в събота, 10 октомври от 22.00 ч., се реализира в копродукция между БНТ и „Фалкън Уинг Студио“.

Милена Милотинова – генерален директор на БНТ: "Виждаме и днес много хора, еуфорията беше обяснима, може би беше очаквана. Еуфорията беше и вътре в залата, и пред вратите на НДК. Хората се тълпяха отпред да видят любимите си герои, актьори, това, което показаха в залата - емоцията при появата на техен любим герой - тя казва много. Това може би се получи заради чакането от 10 години сериалът да се появи и в крайна сметка БНТ направи възможното сериалът отново да се появи на екран. На 10 октомври от 22:00 ч. е телевизионната премиерата. Преди това - тези две предпремиери показват интереса на публиката, за което сме много доволни като телевизия, която всъщност е най-големият продуцент на филми и сериали и ще продължим да бъдем такива."

Виктор Божинов – режисьор: "Да очакват една съвременна история, разказана по интересен, оригинален начин, с мощно актьорско присъствие, увлекателна сюжетна линия."

Димитър Митовски – креативен продуцент и сценарист: "Цялата драматургия на 6-и сезон се крепи на едно голямо приятелство, което е създадено в миналото, когато се е създавала бандата на Джаро, и сега, в настоящето, това приятелство започва да се губи и те от най-големи приятели се превръщат в най-големи врагове."

Ваня Николова – главен сценарист: "Ние доста се старахме да дадем това, което публиката иска и чака 10 години. Всеки един сезон на „Под прикритие“ буди такива емоции, но това избухна при появата на всеки персонаж, беше удивително."

Еуфория завладя публиката и тази вечер.

Станислав: "Аз отдавна го чакам, голям фен съм, любимец ми е Джаро..."

Галина: "Очаквам да видя нови персонажи, събития, любимият ми филм."

Веселин и Симеон: "Ние участваме в сериала, статисти сме. Беше нещо ново, няма да забравя. Днес сме тук да видим премиерата на новия сезон."

"Нямаме търпение да започне новият сезон и очакваме, разбира се, и следващ."

Таня: "Много се вълнувам да видя актьорите, това е най-чаканият филм."

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