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Франция пламна: Сълзотворен газ, вандализъм и палежи в най-мащабния ден от началото на ученическите протести

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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франция пламна сълзотворен газ вандализъм палежи мащабния ден началото ученическите протести
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Сълзотворен газ, опустошени витрини и палежи в най-мащабния ден от началото на ученическите протести, Франция пламна. В деня, в който десетки хиляди ученици в Париж и цялата страна отново излязоха по улиците, към тях се присъединиха учители, родители и най-големият френски синдикат. Близо половин милион са излезли по улиците на Франция, твърдят организаторите, полицията твърди, че броят им е близо 260 000. Над 2000 училища останаха затворени, а полицията отвърна на демонстрантите със сила.

На места протестът изглеждаше като бойно поле и все повече се говори и за случаи на полицейско насилие срещу малолетни. Французите наричат протеста "деня на националната мобилизация".

Париж, Лион, Страсбург - това са част от градовете, където демонстранти обстрелваха органите на реда със сигнални ракети и камъни. Полицията им отговори със сълзотворен газ. Огънят на недоволството на френските ученици, който пламна в бедните предградия на Париж през септември, днес обхвана цялата страна.

Близо 60 000 се събраха само в Париж. 6100 са арестуваните от началото на демонстрациите - предимно малолетни. Поне 215 ученици са ранени.

Юго, ученик: "Усещането е, че разделението между елитите и нас се задълбочава все повече. Очевидно им създаваме голямо неудобство, щом прибягват до сила, за да ни спрат."

На демонстрациите вчера момче загуби ръката си, а друг младеж - зрението на едното си око. 14-годишен ученик е с разбита челюст, след като полицай изстрелял миналата седмица срещу него граната със сълзотворен газ от по-малко от метър и половина.

Елза Марсел, адвокат на Еден и семейството му: "Стоял сам върху ниска стена, когато трима въоръжени полицаи го приближили и започнали да го удрят. А малко след това стреляли срещу него със сълзотворен газ. Оставили го да лежи на земята и според тези свидетелски показания дори не са повикали спешна помощ."

Започнало е разследване за полицейско насилие. Премиерът Себастиан Льокорню осъди насилието по време на протестите и защити действията на полицията, която според него е действала правопропорционално. Според синдикати на силовите структури сред демонстрантите са били внедрени провокатори.

Станислас Гаудон, представител на полицейски синдикат: "Не е изненада, че това, което започна като ученически протест и техните легитимни искания, се превърна в граждански конфликт. Но сред протестиращите се бяха внедрили и външни лица."

Шест месеца преди президентските избори във Франция, очаквано протестите се политизираха - от крайнодесния "Национален сбор" на Марин льо Пен обвиниха кметове и депутати от крайнолявата "Непокорна Франция", че подклаждат протестите.

#ученически протести #Франция пламна #палежите #газ #вандализъм

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