Протестите във Франция ескалират: 215 ранени ученици и близо 600 затворени училища

Франция се готви за масови протести днес. Ученически организации призоваха за провеждането в цялата страна на демонстрации срещу лошите условия в училищата, недостига на учители и претоварената учебна програма. От Генералната инспекция на националната полиция започнаха разследвания за полицейско насилие срещу ученици.

215 ученици са били ранени от началото на протестите. На демонстрациите вчера момче загуби ръката си. Друг 14-годишен ученик е с разбита челюст след като полицай изстрелял миналата седмица срещу него граната със сълзотворен газ.

Елза Марсел, адвокат на Еден и семейството му: „Според показанията на учителите Еден бил далеч от училище. Стоял сам върху ниска стена, когато трима въоръжени полицаи го приближили и започнали да го удрят. А малко след това стреляли срещу него със сълзотворен газ. Оставили го да лежи на земята и според тези свидетелски показания дори не са повикали спешна помощ.“

Момчето е без опасност за живота, но е претърпял тежка операция.

майка на Еден: „Боли - да изпратиш детето си на училище, а после да го видиш в такова състояние. Челюстта му е счупена. Храни се само със сламка. Такъв е сега животът на сина ми.“

Изстреляната граната е с твърд корпус и според указанията не трябва да се използва от близко разстояние.

Елза Марсел, адвокат на Еден и семейството му: „Еден е можел да загине. Той трябва да бъде определян като „човек, оцелял по чудо“, защото истината е, че оръжието, с което са се прицелили в него и са стреляли в лицето му от около метър и половина, е изключително опасно.“

В град Тур по време на ученическите протести 16-годишно момче е загубило зрението на едното си око. В Аржантой ученик също е получил травма на очите си. Френската лига за правата на човека обвини силите за сигурност, че използват непропорционални методи срещу протестиращите, много от които са непълнолетни.

Досега са арестувани около 5000 души, повечето са тинейджъри. Френският премиер призова за мирни протести. Но днес, само в Париж се очакват да присъстват между 20 000 и 40 000 души. Почти 600 училища вече са затворени. 32 университета подкрепиха протестиращите ученици.