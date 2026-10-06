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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Два пъти са се увеличили заплахите във водите на НАТО за последните 6 месеца

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Чете се за: 03:32 мин.
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От началото на войната досега - 266 са инцидентите с кораби в Черно море

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Хронология на някои от последните инциденти в Черно море през изминалите месеци.

За последните 6 месеца заплахата във водите на НАТО в Черно море нараства два пъти, сочат данните на компаниите за морска сигурност.


Констанца, Румъния
През юни тази година отклонен украински морски дрон експлодира в румънското пристанище Констанца. Нямаше жертви.

Одеса, Украйна
През август два товарни кораба, за които руската страна твърди, че са пренасяли оръжие, бяха атакувани югоизточно от Одеса. В същия месец и отново край Одеса германският кораб Емил остана без управление след въздушен удар. Поразен беше и още един кораб, който потъна - Мера Куин, плаващ под хондураски флаг.


Одеса, Украйна
През септември руски дрон удари цивилен търговски кораб - отново край бреговете на Одеса. Тогава загина един член на екипажа, а петима бяха ранени. Последваха удари срещу още два цивилни кораба в същата зона с един загинал и щети.

Какво показва статистиката:

От началото на войната досега - 266 са инцидентите с кораби в Черно море, сочат данните на турската камара за морска търговия. Една трета от тези случаи са от последните 6 месеца, което показва значителен ръст.

Поне една трета от тях са пренасяли бойни заряди. Сред обектите има невзривени боеприпаси, дронове и други безпилотни апарати, открити изхвърлени на брега или плаващи в морето, се посочва в съобщението.

Това беше и един от акцентите в речта на турския президент Реджеп Ердоган пред Общото събрание на ООН.

За последните 6 месеца случаите на военните обекти във водите на Турция, Румъния и България са нараснали с 208%. Само от началото на септември има 8 нови инцидента.

На провелата се наскоро сесия на Общото събрание на ООН българската страна обяви подготовката на международна инициатива за гарантиране свободата на корабоплаването в Черно море. Целта е регионът да бъде изведен от статута на „зона с висок риск“ и да се ангажират глобални партньори за натиск срещу атаките над цивилни съдове.

От 2024 г. България, Румъния и Турция създадоха Противоминна военноморска група. Заключенията на експертите са единодушни - заплахата в Черно море е променила характера си и от минна, вече е предимно заплаха от дронове.

#водите на НАТО #два кораба са ударени в български води #статистика

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