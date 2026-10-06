БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред...
Чете се за: 01:45 мин.
КЗП наложи 95 000 евро санкции на три от големите...
Чете се за: 01:42 мин.
След акцията в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив...
Чете се за: 05:35 мин.
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на...
Чете се за: 00:27 мин.
Моряк от кораба "Ейбъл": Мисля, че руснаците ни...
Чете се за: 01:12 мин.
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
Чете се за: 03:32 мин.
Български спасители продължават издирването на моряци от...
Чете се за: 03:37 мин.
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към...
Чете се за: 01:27 мин.
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Чете се за: 04:35 мин.
Два кораба са ударени от дронове в български води,...
Чете се за: 01:52 мин.
Румен Радев свиква среща с институциите след инцидента в...
Чете се за: 00:32 мин.
Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Президентът Илияна Йотова свиква КСНС заради морската сигурност на България
В развитие

АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Няма информация за моряците от потъналия кораб, съобщи областният управител на Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
5280
Чете се за: 01:35 мин.
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Няма информация за екипажа на потъналия кораб в Черно море „Алфа Уатан“. При инцидента два кораба бяха атакувани с дронове на територията на български води. По непотвърдена информация са забелязани спасителни жилетки около кораба. Това съобщи областният управител на Варна Марио Смърков. По думите му и към момента тече акция по издирването им, но към момента е без резултат.

Той обясни как е била организирана евакуацията.

„До удавения кораб е имало българско роро кораб, който е видял инцидента и е спасил екипажа. Екипажът е приет на борда на този кораб, от където вече пътуват с катер на „Гранична полиция“ и плавателен съд на военноморските сили.“

По думите му засега не се очаква сериозно замърсяване от кораба, който е останал на дрейф, тъй като е превозвал зърно. Той обаче уточни, че остава неизвестен товарът на другия кораб.

„Лошата новина е, че не знаем какъв е бил товарът на другия кораб. Опитваме се да установим.“

Областният управител съобщи и известните до момента данни за състоянието на пострадалите моряци.

#пострадали моряци #ударени кораби #областен управител на Варна #дронове #Варна

Водещи новини

Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Чете се за: 06:22 мин.
У нас
Вижте маршрутите, по които са плавали двата ударени кораба Вижте маршрутите, по които са плавали двата ударени кораба
Чете се за: 01:20 мин.
По света
"Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред БНТ говори началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов "Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред БНТ говори началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Румен Радев: Атаката срещу двата кораба е била с морски и въздушен дрон Румен Радев: Атаката срещу двата кораба е била с морски и въздушен дрон
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Ситуацията в Черно море е силно обезпокоителна
Чете се за: 08:07 мин.
По света
След акцията в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив – към...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
КЗП наложи 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Президентът свиква КСНС, опозицията пита кой стои зад атаките с...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ