Няма информация за моряците от потъналия кораб, съобщи областният управител на Варна

Няма информация за екипажа на потъналия кораб в Черно море „Алфа Уатан“. При инцидента два кораба бяха атакувани с дронове на територията на български води. По непотвърдена информация са забелязани спасителни жилетки около кораба. Това съобщи областният управител на Варна Марио Смърков. По думите му и към момента тече акция по издирването им, но към момента е без резултат.

Той обясни как е била организирана евакуацията.

„До удавения кораб е имало българско роро кораб, който е видял инцидента и е спасил екипажа. Екипажът е приет на борда на този кораб, от където вече пътуват с катер на „Гранична полиция“ и плавателен съд на военноморските сили.“

По думите му засега не се очаква сериозно замърсяване от кораба, който е останал на дрейф, тъй като е превозвал зърно. Той обаче уточни, че остава неизвестен товарът на другия кораб.

„Лошата новина е, че не знаем какъв е бил товарът на другия кораб. Опитваме се да установим.“

Областният управител съобщи и известните до момента данни за състоянието на пострадалите моряци.