Слънчево до петък, през уикенда ни очакват захлаждане и валежи

През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна.

Минималните температури ще бъдат от 0° на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, до 13°-14° по Черноморието.

В западната половина от страната ще е почти тихо, а в източната – ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, по Черноморието, където ще е предимно слънчево, от 21° до 24°. След обяд от север високата облачност и там ще се увеличи.

И в планините ще е предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от североизток, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад.

Времето в Европа

На Пиренейския полуостров валежите утре ще намалеят. Интензивни, на места значителни валежи, обаче ще има във Франция, Средиземноморието и югоизточните райони на Великобритания, а по-късно през деня – и в Белгия и Швейцария. Краткотрайни валежи ще има в Италия. Над Балканите ще е предимно слънчево. Само в северните части от адриатическото крайбрежие на места ще превали.

У нас в четвъртък ще е предимно слънчево. В петък ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали, възможно е и да прегърми. Дневните температури ще достигат от 24° до 29°.

През почивните дни на много места ще има валежи, отначало в северозападната половина от страната, в неделя – и на югоизток. Ще нахлуе хладен въздух и дневните температури ще се понижат значително.