Марко Рубио: Исландия е аванпост от ключово значение за сигурността

Исландия е аванпост от ключово значение за сигурността, заяви от острова американският държавен секретар Марко Рубио. Той се срещна с премиера и с външния министър.

Рубио посети и резиденцията, където точно преди 40 години Михаил Горбачов и Роналд Рейгън позираха за историческо ръкостискане. Сегашният държавен секретар повтори този жест с исландската си колежка Торгердур Катрин Гунарсдотир. Двамата са обсъдили геотермалната енергия, център за данни и фармацевтичната промишленост.

През септември Доналд Тръмп публикува карта, на която Исландия беше маркирана с американския флаг и Рейкявик привика посланика на Вашингтон. Гърция е следващата спирка за Марко Рубио. В Атина той ще фокусира разговорите върху регионалната сигурност и енергетиката.