Огромен интерес и по време на втората предпремиера на "Под прикритие 6"

Огромен интерес и по време на втората предпремиера на емблематичния сериал на БНТ „Под прикритие“. Заради многото желаещи обществената телевизия в партньорство с НДК пусна и втора дата, след като вчера местата в зала 1 се оказаха недостатъчни за всички фенове. Телевизионната премиера на хитовия сериал е в събота, 10 октомври, от 22. 00 часа по БНТ 1.

Петя: „Има интересни неща, изумена съм от играта на някои от актьорите, които изобщо не са в своето амплоа, просто чудесни, уникални."

"Играят любими актьори и даже сега ще върна назад и ще изгледам... Два сезона съм пропуснала, тъй като не живея в България, но с удоволствие ще ги изгледам.“

Виктор Божинов, режисьор на „Под прикритие“: „Аз очаквах, че ще има голям интерес, но чак хората да викат по време на появяването на някои от персонажите – не съм предполагал.“