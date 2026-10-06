Огромен интерес и по време на втората предпремиера на "Под прикритие 6"

Огромен интерес и по време на втората предпремиера на емблематичния сериал на БНТ „Под прикритие“. Заради многото желаещи обществената телевизия в партньорство с НДК пусна и втора дата, след като вчера местата в зала 1 се оказаха недостатъчни за всички фенове. Телевизионната премиера на хитовия сериал е в събота, 10 октомври, от 22. 00 часа по БНТ 1.
Петя: „Има интересни неща, изумена съм от играта на някои от актьорите, които изобщо не са в своето амплоа, просто чудесни, уникални."
"Играят любими актьори и даже сега ще върна назад и ще изгледам... Два сезона съм пропуснала, тъй като не живея в България, но с удоволствие ще ги изгледам.“
Виктор Божинов, режисьор на „Под прикритие“: „Аз очаквах, че ще има голям интерес, но чак хората да викат по време на появяването на някои от персонажите – не съм предполагал.“
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Тази емоция на залата – тя казва много. Може би това се получи заради 10-годишното очакване сериалът отново да се появи и в крайна сметка БНТ направи и невъзможното сериалът да се появи на екран на 10 октомври от 10 вечерта е телевизионната премиера – всяка събота.“