Андриан Краев: Трябва да сме стъпили малко по-здраво на земята

Халфът на България Андриан Краев предпочете да бъде скромен и не смята, че тимът надига глава само след една победа, макар и важна с 2:0 над Люксембург в четвъртия си мач в група С/4 на Лигата на нациите. Все пак с 4 точки българите се издигнаха от последната позиция и съживиха шансовете си за едно от първите две места в групата.

След това той се изказа доста остро и негативно спрямо работата на доскорошния национален селекционер Александър Димитров, като подчерта, че „сега отборът има ясна идея“.

„Трябва да сме стъпили малко по-здраво на земята. Победата си е победа, радвам се, че победихме – наистина трябваше малко такава глътка въздух. За мача какво мисля? Мисля, че през първото полувреме играхме много добре, направихме някои страхотни комбинации, играхме със самочувствие, уверено. Както казах и предишния мач, просто излязохме с някаква ясна идея какво правим на терена и си пролича. Аз мисля, че има футболисти. И ако играем със самочувствие, можем да играем още по-добре.

Второто полувреме пак така стара слабост - дръпнахме се назад. Като че ли – не да браним резултата, но може би така ни липсва увереност. Допуснахме ситуации пред нашата врата, но се радвам, че поне показахме характер и не допуснахме гол“, започна Краев.

Полузащитникът на израелския Апоел (Тел Авив) смята, че в първите два мача отборът е можел да се представи много по-добре. „Ако трябва да го кажа по-директно, излизахме без план, без тактика. Излизахме просто и очаквахме да се сбием и така да победим, а нямахме ясна идея за играта“.

На въпрос дали мачът с Исландия преди три дни е бил инерция от първите два мача с Люксембург (на 26-и септември) и с Естония (на 29-и септември), той обясни: „Да, и реално, ако трябва да говорим чисто футболно, аз мисля, че Исландия не стояхме толкова лошо, а просто резултатът беше много лош. И накрая ни натовариха с повече голове, но и ние имахме шансове – 10 на 10 бяха ударите. Ако бяхме отбелязали първи, можеше и да е друго. Но пак излязохм и знаехме какво правим, особено първото полувреме можеше да се развие по друг начин. А Исландия са добър отбор и не е чак такава загуба, ако паднеш от тях, но ако в първите мачове бяхме взели шест точки или четири, щяхме да отидем да играем с друго самочувствие да играем там“.

Последните два мача на България в тази Лига на нациите са през ноември – домакинство на Исландия и след това гостуване в Талин. Какво може да се очаква? „Да, има, време. Нека първо се върнем по клубните отбори и всички да сме здрави, да трупаме самочувствие. Целта е да излизаме и побеждаваме. Най-важно е да играем като отбор и да имаме ясна представим какво правим на терена. С всеки изминал мач трябва да растем и да придобием облик“.

Но все още не е ясно кой ще води България през ноември. Капитанът Илия Груев вече се изказа ласкаво за временния треньор Атанас Рибарски и неговия щаб.

„Новият щаб подобри енергията и точно в това се крие разковничето. Наистина вкараха свежи идеи, направиха страхотни анализи, подготвихме се добре за последните два мача. И аз искам да им благодаря за това кратко време успяха да свършат доста работа. Не им беше лесно. Знам колко труд и нерви вложиха, гледаха как да ни предразположат и за двата мача, така че едно голямо браво и на треньорския щаб“.



