България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата

България се изправя срещу действащия европейски шампион Полша в последния си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Двубоят е в сряда от 19:00 часа в зала „Арена София“.

Българският тим вече си осигури място в осминафиналите след драматичната победа с 3:1 над Израел. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини започна срещата колебливо и загуби първия гейм с 23:25, но след това показа характер и обърна развоя с 25:22, 25:15 и 25:20. Успехът беше трети за България в турнира.

Преди това „лъвовете“ победиха още Португалия и Северна Македония, но бяха попарени от Украйна насред София.

Задачата срещу Полша няма да е никак по-лесна и това вече стана ясно през лятото. Тогава „лъвовете“ допуснаха поражение в директен мач с 0:3 гейма.

Полша започна Евроволей 2026 убедително. Шампионите се наложиха с 3:0 над Португалия в първия си мач, а след това записаха нови победи над съперниците си в групата.

Двубоят има и допълнителен заряд заради развоя в групата. България може да се намеси в битката за челните позиции, а и ще играе за честта на страната и хилядите по трибуните.

Последният мач от груповата фаза е и най-голямото предизвикателство за България досега в турнира. „Лъвовете“ вече изпълниха първата си голяма цел – класиране за елиминациите, но срещу Полша имат възможност да направят още една сериозна крачка и да завършат групата с престижен успех.