Цветан Соколов се завръща в България след 17 години: Тук още не съм печелил нищо при мъжете

17 години по-късно Цветан Соколов отново ще играе в българското волейболно първенство. Бившият капитан на националния отбор е част от състава на Дeя Спорт, а завръщането му в България е продиктувано както от отдавнашното му желание отново да играе у нас, така и от амбициозните цели на бургаския клуб.

Соколов призна, че от доста време обмисля подобна стъпка в кариерата си. Решаващо за избора му е било и желанието на Дея Спорт да преследва сериозни успехи през новия сезон.

"Аз доста отдавна мисля да се върна в България. Второто е, че самите цели, които са поставени на масата, за мен са изключително важни“, сподели Соколов.

Завръщането в родното първенство обаче по никакъв начин не означава по-малки амбиции за дългогодишния национал. Напротив – една от големите му мотивации е фактът, че все още няма спечелен трофей при мъжете в България.

"Фактът, че се връщам в България, не означава, че не искам да печеля – точно обратното. Тук, в България, все още не съм печелил нищо при мъжете, така че ще дам максимума си“, категоричен е бившият капитан на националния тим.

Соколов очаква сериозна конкуренция и оспорвана битка през новия сезон в Националната волейболна лига. Той е уверен, че селекцията на Дея Спорт разполага с необходимото качество, за да се противопостави на останалите претенденти.

"Отборът, който е изграден, е доста конкурентоспособен. Очаквам наистина един доста интересен сезон и, както се казва, нека по-добрият спечели. Надяваме се това да бъдем ние“, заяви Цветан Соколов.

Така след 17-годишно отсъствие един от най-разпознаваемите български волейболисти отново ще бъде част от родния шампионат, този път с екипа на Дeя Спорт и с ясната амбиция да добави към богатата си кариера и първи голям успех на клубно ниво при мъжете в България.



