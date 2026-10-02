22-ма души са задържани при акция срещу трафика на мигранти в София (СНИМКИ)

Специализирана полицейска операция, насочена към установяване и задържане на идентифицираните участници в организирана престъпна група за трафик на нелегални мигранти от Турция през България към страни от ЕС е проведена вчера на територията на София и Софийска област.

С полицейска заповед за срок до 24 часа са задържани 22-ма български и чуждестранни граждани. Извършени са разпити на свидетели пред съдия, както и множество процесуално-следствени действия (обиски, претърсвания и изземвания) на шест адреса, използвани от организираната престъпна група. Намерени и иззети са вещи и предмети, имащи отношение към престъпната дейност – мобилни телефони, множество български и чуждестранни сим-карти, договори за наем на апартаменти и регистрационни карти на чужденци.

главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция "Гранична полиция": "Наблюдаващият прокурор на СГП повдигна общо седем обвинения. На лидера и на неговите помагачи. Пет от тях са задържани вчера, шестият се намира в ареста от предишна наша реализация, а седмото лице е с повдигнато обвинение и задържане, тъй като той контролира част от цялата тази дейност от чужбина."

В реализацията на спецоперацията са участвали служители на Дирекция "Противодействие на нелегалната миграция" и Отдел "Разследване" на ГД "Гранична полиция", РДГП – Аерогари, РДГП – Драгоман и Отдел "Криминална полиция" на ГДНП.

В хода провежданите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия по образуваното досъдебно производство са установени четири жилища на територията на столицата. Те били използвани от участниците в групата за настаняване и укриване на нелегални мигранти (с произход основно от Иран, Сирия, Ирак). Там изчаквали следващия етап от пътуването си в посока Румъния. За целта били укривани в товарни и лекотоварни автомобили с чуждестранна регистрация. Част от установените мигранти са многократно задържани при опити да напуснат територията на страната ни.

Снимки: МВР

Събраните материали по воденото досъдебно производство са докладвани в СГП. Седем от задържаните са привлечените към наказателна отговорност. Подробности за хода на операцията представиха на брифинг директорът на ГДГП главен комисар Антон Златанов и началникът на отдел "Криминална полиция" в ГДНП комисар Ангел Папалезов.