Гълъб Донев за домашната ракия: Текстът ще бъде редактиран

Домашната ракия стана повод за размяна на реплики по време на блиц контрола в НС. От "Демократична България" попитаха Гълъб Донев дали ще оттеглят намеренията си да забранят държането на чужда ракия. Финансовият министър отново обясни, че целта е да се прекъсне търговията с напитки без ясен произход. Причината - огромни количества фалшив алкохол, откриван дори в салони за красота.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Целта на експертите е била именно тази - да се забрани търговията с ракия във фризьорските салони, къщи за гости, автосервизи... На вас ви е смешно, но това са обектите, в които Агенция "Митници" открива голямо количество алкохол. Текстът ще бъде редактиран, за да не се тълкува двусмислено."