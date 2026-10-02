Тежко остава състоянието на 75-годишния мъж, затиснат от паднал клон във Варна

Трима души пострадаха, след като огромен клон се стовари върху тях в Морската градина във Варна. Инцидентът е от вчера.

Мъжът, който пострада вчера, 75-годишният мъж, който пострада вчера, все още е в интензивно отделение, в тежко състояние. Жената, която също пострадам, е настанена в неврохирургията.

Двамата пострадали са колеги, а техни познати от работата разказаха, че са се опитали да ги предупредят, когато клонът пада, но възрастният мъж не е чувал добре и затова не е успял да се измъкне навреме.

"Аз бях в горе камиона, чух, чат направи само, огледах се, разбрах, че ще падне. И вторият чат, като направи, то вече тръгна да пада. И почвах да викам, да бягат, обаче те докато бягат, то дървото ги настига." "Чух пукот и извиках им бягайте. Някои успеха избягаха, но други двама колеги ги затиснат. Колежката е малко по-добре, но колегата беше ударен в главата. Той има и кръв там."

Причината за инцидента е комплексна, коментираха от общината.

Стоян Аргиров, директо на общинското озеленяване във Варна: "Дървото, което е причинил нелепия инцидент, е в основата си може би над метър, високо е над 20 метри, от вида софора. Това са първите дървета, намиращи се на ската, които поемат първите пориви на вятъра откъм морето. Може би порив на вятъра. Причината за отчупване на клона е най-вероятно нещо комплексно."

Всяка пролет от Общината правят обход на цялата морска градина и се отбелязват всички сухи дървета. За това дърво не е имало индикации, че трябва да бъде подрязано.