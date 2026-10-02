Голямото свлачище в Родопите: Какво се случва с участъка между Смолян и Пампорово?

Първата реална стъпка към решаване на проблема, свързан със свлачището в Родопите, вече е направена. АПИ обяви обществената поръчка за проектиране и извършване на аварийно-възстановителни работи по пътя между Смолян и Пампорово.

Георги Пепеланов, областен управител на Смолян: "Обществената поръчка е обявена, вече е факт – дългоочаквана. За да се стигне дотук, тя е плод на много работа на геолози, инженери, проектанти, големи екипи, за да се направи всичко както трябва. Тя е съгласувана с всички институции, за да бъде коректна и да е максимално достъпна до участниците в нея. Говорим за мостово съоръжение, което ще е около 108 метра дълго, с габарит 12 метра. Всичко е описано в самата обществена поръчка – със сроковете за подаване на оферти и с максималния срок на изпълнение. В медиите започна да се говори много, че 2-3 години ще минат, но това е максималният срок и очакваме фирмите участнички да се съобразят с това, че положението е сериозно, и би трябвало да дадат по-кратък срок от максималния."

Срокът за подаване на офертите е 26 октомври, а стойността на поръчката е 9 милиона евро, заяви областният управител.

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