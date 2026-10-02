БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Голямото свлачище в Родопите: Какво се случва с участъка между Смолян и Пампорово?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Първата реална стъпка към решаване на проблема, свързан със свлачището в Родопите, вече е направена. АПИ обяви обществената поръчка за проектиране и извършване на аварийно-възстановителни работи по пътя между Смолян и Пампорово.

Георги Пепеланов, областен управител на Смолян: "Обществената поръчка е обявена, вече е факт – дългоочаквана. За да се стигне дотук, тя е плод на много работа на геолози, инженери, проектанти, големи екипи, за да се направи всичко както трябва. Тя е съгласувана с всички институции, за да бъде коректна и да е максимално достъпна до участниците в нея. Говорим за мостово съоръжение, което ще е около 108 метра дълго, с габарит 12 метра. Всичко е описано в самата обществена поръчка – със сроковете за подаване на оферти и с максималния срок на изпълнение. В медиите започна да се говори много, че 2-3 години ще минат, но това е максималният срок и очакваме фирмите участнички да се съобразят с това, че положението е сериозно, и би трябвало да дадат по-кратък срок от максималния."

Срокът за подаване на офертите е 26 октомври, а стойността на поръчката е 9 милиона евро, заяви областният управител.

Вижте повече във видеото

#АПИ #Родопи #Смолян #Пампорово #свлачище

Последвайте ни

ТОП 24

В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
1
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
2
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
3
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност
4
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската...
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
5
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
6
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Регионални

Нови условия за атракционите: Ще спрат ли работа съоръженията заради законови пречки?
Нови условия за атракционите: Ще спрат ли работа съоръженията заради законови пречки?
Тежко остава състоянието на 75-годишния мъж, затиснат от паднал клон във Варна Тежко остава състоянието на 75-годишния мъж, затиснат от паднал клон във Варна
Чете се за: 02:17 мин.
Тържественото посрещане на цар Самуил: Безплатен организиран транспорт от Петрич до София Тържественото посрещане на цар Самуил: Безплатен организиран транспорт от Петрич до София
Чете се за: 01:57 мин.
Разширение на метрото през „Слатина“: Тунелопробивната машина стигна до „Ситняково“ Разширение на метрото през „Слатина“: Тунелопробивната машина стигна до „Ситняково“
Чете се за: 02:17 мин.
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, обосноваващи, че Мегеров е физическият извършител на престъплението МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, обосноваващи, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
Чете се за: 02:27 мин.
Октомври в розово: Световен месец за борба с рака на гърдата Октомври в розово: Световен месец за борба с рака на гърдата
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, обосноваващи, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Премиерът и министри ще отговарят на питанията на депутатите НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Премиерът и министри ще отговарят на питанията на депутатите
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Разширение на метрото през „Слатина“: Тунелопробивната машина стигна до „Ситняково“ Разширение на метрото през „Слатина“: Тунелопробивната машина стигна до „Ситняково“
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври „Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Октомври в розово: Световен месец за борба с рака на гърдата
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на 75-годишния мъж, затиснат от паднал...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Голямото свлачище в Родопите: Какво се случва с участъка между...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Защо цените на слънчогледа и олиото са по-високи от миналогодишните?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ