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Разширение на метрото през „Слатина“: Тунелопробивната машина стигна до „Ситняково“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
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Чете се за: 02:17 мин.
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Тунелопробивната машина, с която се изгражда разширението на метрото през „Слатина“, достигна бъдещата станция „Ситняково“. Около 80% от тунела вече е изграден, или по-точно 3750 метра. Кога ще приключи прокопаването и как върви строителството на новия шесткилометров участък?

Само 900 метра остават на тунелопробивната машина, за да достигне крайната си точка при Военна академия. Очаква се пътникопотокът да бъде 70 000 пътници. Дейностите продължават, макар и бавно, а до края на годината се очаква тунелопробивната машина да е стигнала до Военна академия.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“: „Разширението по линия 3 върви успешно. Виждам нетърпението, работим денонощно да постигнем по-бърз прогрес по разширението, което ще свързва Театрална академия с бул. „Цариградско шосе“. По най-модерен начин се работи под земята – дава възможност бавно и контролирано, с компютър, да се следи трасето и ако има някаква опасност, да спира своевременно, да може да се работи поетапно. До края на годината, надявам се, да успеем да я извадим от шахтата през Военна академия. 6 метростанции с 6 км ще е разширението, очакваме огромно натоварване, което ще помогне да слязат много хора от колите. По „Цариградско“ може да стигнат над 70 000 души, които ще използват това отклонение, за да стигат по-бързо до центъра, Централна гара и да правят друга връзка, която е необходима с точките, които са интермодални за града.“

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“: „Имам добра новина за всички. Проработили сме проекта и ще го усъвършенстваме, така че да бъде още по-безшумен и да е по-голям комфортът за всички, които се движат, а и да няма допълнителен шум за живущите по трасето.“

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#София #Слатина #метро #ситняково

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