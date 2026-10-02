Преди междинните избори в САЩ: Доналд Тръмп се включи в кампанията за вота

Американският президент Доналд Тръмп започна предизборна обиколка за междинните избори за Конгрес, планирани за ноември.

Първата спирка беше щатът Тексас, където той агитира за кандидата на Републиканската партия Кен Пакстън. Според Тръмп трудностите за републиканците са просто въпрос на некачествена комуникация за иначе добре свършена работа. „Справяме се чудесно, но може би сме зле с рекламата“, посочи държавният глава в Тексас. Последните проучвания сочат, че позициите на Републиканската партия са сериозно разклатени.