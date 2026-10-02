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Преди междинните избори в САЩ: Доналд Тръмп се включи в кампанията за вота

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Снимка: БТА
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Американският президент Доналд Тръмп започна предизборна обиколка за междинните избори за Конгрес, планирани за ноември.

Първата спирка беше щатът Тексас, където той агитира за кандидата на Републиканската партия Кен Пакстън. Според Тръмп трудностите за републиканците са просто въпрос на некачествена комуникация за иначе добре свършена работа. „Справяме се чудесно, но може би сме зле с рекламата“, посочи държавният глава в Тексас. Последните проучвания сочат, че позициите на Републиканската партия са сериозно разклатени.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Мисля, че ще спечелим. На всяко място, на което съм бил, сме побеждавали. Медиите казват: „Тръмп не е посветен на това!“ Но аз съм на 100 процента отдаден. Сърцето ми е тук както никога досега. Както бях обещал – уверявам ви, че с Иран ще се приключи много бързо и цените на енергията ще паднат много, много бързо. И останалите цени също – и те бързо ще намаляват.“

#обиколка на Тръмп # Доналд Тръмп #САЩ #междинни избори в САЩ

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