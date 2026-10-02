Защо цените на слънчогледа и олиото са по-високи от миналогодишните?

Добра, а на места и рекордно висока реколта от слънчоглед отчитат земеделските производители тази година. От бранша обаче пресмятат, че въпреки по-високите добиви печалбата им остава почти без промяна заради поскъпналите торове, горива и услуги. Изкупната цена на продукцията също е близка до миналогодишната. На този фон обаче олиото в магазините е по-скъпо спрямо миналата година по същото време.

Валежите през есента и пролетта през тази стопанска година дават своето отражение върху реколтата. В Добруджа, в района на Полски Тръмбеш, добивите са високи, но заради драстично повишените разходи печалбата за производителите остава почти същата спрямо миналата година.

Недялко Статев, зърнопроизводител: „Има инвестиции и в машини, и като цяло и в труда на хората. Оттам имаме да покриваме и загуби и всъщност би било добре слънчогледът да има един среден добив над 300 кг. И с цена от 500–550 евро, специално при тази култура, би било доста добре.“

Димитър Димитров, зърнопроизводител: „Финалният резултат е мазоли по ръцете, но финансовите резултати са малки. Цената, на която ние продаваме слънчогледа, е същата, но цената на олиото е по-висока. Това буди недоумение в нас – начинът на изчисление, по който се получава тази цена.“

И това се вижда и в данните за търговията на едро. По информация на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата литър олио струва 1,76 евро или с 10 цента по-скъпо спрямо същия период на миналата година. Така при добра реколта и почти непроменена цена на суровината крайният продукт не поевтинява, а става по-скъп за потребителя.

Граждани казват:

„Стана лукс – да. Да си купиш нещо, да имаш в запас за няколко дни и по-напред.“ „Производителите ще казват, че евтино го дават, хората, които купуват, ще казват, че е скъпо.“

Производителите предупреждават и за друг парадокс – българската продукция да бъде изнесена, а преработвателите впоследствие да търсят суровина отвън.

Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите и член на УС на НАЗ: „Това го преживяхме в началото на 2026 г. Влезе аржентински слънчоглед, излезе български, абсолютно същите количества. Търговия има, въпрос на активност от страна на преработватели и търговци, стоката е по складовете ни.“

Така между рекордния добив на нивата и цената на рафта в магазина остава цяла верига от разходи и търговски решения, които поне засега не гарантират, че по-богатата реколта ще означава по-евтино олио за потребителя.