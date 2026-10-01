Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив

Заподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов – 51-годишният Славчо Мегеров, вече е конвоиран в Пловдив. Той е бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана.

В момента с Мегеров се извършват процесуално-следствени действия. Той беше задържан снощи в София във връзка с разследването на убийството на Илиян Филипов.

На този етап няма официална информация от прокуратурата и МВР за конкретните действия, които се извършват с него и дали му е повдигнато обвинение.