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УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
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Заподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов – 51-годишният Славчо Мегеров, вече е конвоиран в Пловдив. Той е бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана.

В момента с Мегеров се извършват процесуално-следствени действия. Той беше задържан снощи в София във връзка с разследването на убийството на Илиян Филипов.

На този етап няма официална информация от прокуратурата и МВР за конкретните действия, които се извършват с него и дали му е повдигнато обвинение.

#конвоиран #убийството на Илиян Филипов #президент на ПФК "Ботев" Пловдив

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