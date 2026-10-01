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Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро

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Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради високите цени на горивата.

Над 550 хил. лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи, ще получат допълнително по 50 евро. Мярката беше одобрена от правителството преди седмица. Подкрепа от по 50 евро се полага и на деца сираци, деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, както и на военноинвалиди. Компенсацията ще се изплаща от дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна – по банкова сметка или по пощата.

#помощ от правителството #помощ #социално слаби #горива

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