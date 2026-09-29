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Над половин милион българи получават по 50 евро от 1 октомври заради цените на горивата

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Управляващите искат да обединят всички социални закони в Кодекс за социална подкрепа

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Над половин милион българи с ниски доходи ще получат еднократно 50 евро заради високите цени на горивата. Изплащането на помощта започва на 1 октомври. Хората не трябва да подават заявления в социалните служби, обясни социалният министър.

В „Денят започва“ Наталия Ефремова каза, че започват обществени дискусии за създаване на Кодекс за социална подкрепа. Целта е хората да не се лутат по различни институции и да получават по-адекватна помощ от държавата.

Бедните и уязвимите групи у нас получават над 59 вида помощи, а правилата за отпускането им са разписани в повече от 8 закона.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Това наистина е объркващо за човека и в крайна сметка може да представлява една прекрасна архитектура на законодателството за юристите, но в никакъв случай не е в помощ на хората.“

В последните години разходите за социално подпомагане се увеличават, повече хора получават помощи, но неудовлетворението от системата расте, обясни министър Ефремова.

Зорница Русинова, председател на ИСС: „Все още всяко трето дете е в риск от бедност и близо 29% от хората живеят в риск от бедност. Това означава, че е назрял моментът не само да се променят определени показатели, тоест размерът на помощите за деца, размерът на помощите за отопление, а да се търси нов модел на социална подкрепа.“

Новият модел може да се случи чрез обединяване на всички социални закони в Кодекс за социална подкрепа.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Ново законодателство, което не само формално събира на едно място цялото разпръснато социално подпомагане в различни закони, но в крайна сметка е ориентирано към нуждите на човека. И не той се нагажда спрямо това, което е разпръснато в законодателството, а може на едно място да получи конкретна информация в различни ситуации, в които изпада, как да бъде подкрепен.“

Първата дискусия с бизнес, синдикати и неправителствени организации се проведе в Министерския съвет. В нея участва и финансовият министър Гълъб Донев.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: „Бъдещият кодекс може да промени визията ни за социалната политика от система, която основно управлява помощи, към система, която управлява подкрепа и възможности.“

Министрите не се ангажираха с конкретни срокове за изработване на Кодекса за социална подкрепа. Пред БНТ социалният министър каза, че в бюджета за догодина са предвидени 300 милиона евро за подкрепа на семействата.

#нов Кодекс за социални помощи #над 500 000 българи #50 евро помощи #Наталия Ефремова #високи цени на горивата #Гълъб Донев #Зорница Русинова

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