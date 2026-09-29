Цар Самуил и пазителят на мощите: Археологът, който съхрани една българска история

Костите на българския цар Самуил са открити преди 57 години в Гърция от археолога Николаос Муцопулос. През 2014 година журналистът от БНТ Бойко Василев прави интервю с него за предаването "Панорама". Професорът казва, че цар Самуил принадлежи на българите. За откриването на костите, за трудният им път до България и за смисъла тленните останки на царя да са в нашата столица, с археолога Людмил Вагалински разговаря Елиана Димитрова.

снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

През 1969 година в базиликата "Св. Ахил" на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро известният гръцки археолог Николаос Муцопулос открива останките на българския цар Самуил.

проф. Николаос Муцопулос, археолог: "Стана съвсем случайно, провеждах разкопки в руините на голямата базилика на остров Четоградот, така се е казвал някога този мъничък остров в Мала Преспа."

В базиликата Муцопулос се натъква на няколко гроба.

снимка: БНТ, архив

проф. Людмил Вагалински, археолог: "Като за късмет точно гроба на Самуил не е нарушен, другите са частично нарушени. Провежда много прецизни проучвания, той е много добър специалист и има смелостта и доблестта да заяви, че това е гробът на българския цар Самуил и околните гробове са на хора от неговото семейство."

Според проф. Вагалински всичко това се случва в много трудно за гръцкото общество време- време, когато властта взима военната хунта.

проф. Людмил Вагалински, археолог: "Той е пазил тези находки, тези кости много дълго време, имало е стрес, по-късно ги предава в Университета в Солун и накрая те стигат до Музея за византийска култура."

снимка: БТА/Архив

Следва трудният път на тленните останки на цар Самуил от Гърция до България. Българските правителства се опитват неколкократно да получат костите на царя. Първите опити са още от края на 60-те години. Опит има и през 2014 година, когато се навършват 1000 години от смъртта на царя. Той не успява.

проф. Николаос Муцопулос, археолог: "Моето мнение и желание е същото, моралното право на българите изисква това, защото цар Самуил им принадлежи, няма съмнения, е, няколко души протестират, според мен обаче имаме силата да разрешим тази история."

проф. Людмил Вагалински, археолог: "И сегашното правителство успя. Това е негов успех. Ние специалистите помагаме."

илюстративна снимка, създадена с AI

Проф. Муцопулос не доживява да види пренасянето на костите на царя в София, което ще се случи на 3 октомври. Професор Вагалински обаче прави обобщението за смисъла цар Самуил да е тук.

проф. Людмил Вагалински, археолог: "Това е като една рана, която сега зараства. Той си направо Шекспиров герой и в народното съзнание това е дълбоко залегнало. И това е успех за България! За нашето самочувствие е хубаво като народ!"

Питам професора къде поставя цар Самуил сред българските царе. Казва, че е най-пламенния, с най-силни емоции, с любов към близките си и към народа.