Откриването на костите на Самуил: Разказ на археолога Николаос Муцопулос пред БНТ

През 2014 г. откривателят на гроба и на костите на Цар Самуил Николаос Муцопулос разказа за великото си откритие пред Бойко Василев и предаването "Панорама".

Благодарение на него знаем как изглежда Самуил и къде са били положени костите му. Само гробът на Самуил остава недокоснат от набезите на варвари и иманяри в базиликата "Свети Ахил". В края на 60-те години черните полковници управляват Гърция. Ученият трябвало да държите костите на Самуил под леглото си, за да ги запази. Чак после ги предава на Солунския университет, а след това на Византийския музей.

Николаос Муцопулос, гръцки археолог, открил гроба и костите на Цар Самуил: "Стана съвсем случайно, провеждах разкопки в руините на голямата базилика на остров Чертоградот, така се е казвал някога този мъничък остров Мала Преспа." - БНТ: Български цар и гръцки професор, не е ли странно? - Според вас това е потресаващо, но не е и ето десетилетия след находките в Преспа аз продължавам да се занимавам със Самуил.

- Николаос Муцопулос, гръцки археолог, открил гроба и костите на Цар Самуил: "Цар Самуил е бил много мъдър, повлиял е върху огромна част от Южните Балкани, убедил хората да го следват, бил справедлив и коректен. - БНТ: Как се отнасяте към желанието на много българи костите на Самуил да бъдат върнати в днешна България? - Моето мнение и желание е същото, моралното право на българите е това. Защото цар Самуил им принадлежи, няма съмнение. Е, няколко души протестират, според мен обаче имаме силата да разрешим тази история.

История за цар Самуил увлича и археолога Людмил Вагалински. Той тръгва по следите му. Цялото му интервю в "Панорама" гледайте ТУК.