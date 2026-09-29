Малко над половината българи доплащат за здраве

53% от българите доплащат за здраве. Това показват данните от проучване, представено на форума "Приоритет: Здраве – от реалността на системата към решенията за бъдещето ѝ". Той се организира от Българския лекарски съюз и е проведено между 10 и 16 септември сред 1000 пълнолетни български граждани.

Данните показват, че трима от четирима българи очакват по-широк пакет от услуги, покривани от Здравната каса. 38% от населението поставя качеството на медицинската помощ на първо място при бъдеща здравна реформа, а трима от четирима искат по-широк пакет от услуги, покривани от НЗОК.

На въпрос "Кои според вас са трите най-сериозни проблеми на здравната система в България?", пациентите поставят високото доплащане от пациентите, недостатъчният брой лекари и медицински специалисти и недостатъчното покритие на медицинските услуги от Националната здравноосигурителна каса.

А за какво са доплащали? Този въпрос е задаван единствено на респондентите, които са отговорили, че са доплащали. На първите места са лекарства, дентални услуги и преглед при личен лекар или специалист.

Проучването показва, че лекарите в България оценяват състоянието на здравната система като много добро или по-скоро добро в 63% от случаите.

Трите най-сериозни проблеми пред здравната система в България според тях – на първо място са недостигът на медицински сестри и други медицински специалисти, ниското заплащане на медицинския труд и липсата на дългосрочна стратегия и политика за задържане на младите лекари в България, по-голям контрол върху разходването на публични средства и по-добро заплащане на медицинския труд са трите приоритетни промени, които трябва да се случат.

На въпрос "Кой от следните фактори най-силно затруднява ежедневната ви работа като лекар?", лекарите отговарят недостатъчното заплащане на медицинския труд и недостигът на медицински специалисти.