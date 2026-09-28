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Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия

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Финансовият министър с разяснения ще има ли 1000 евро глоба за домашна ракия

гълъб донев отнемаме права намаляваме доходи
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Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия, заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по повод предложените от кабинета промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които предизвикаха различни реакции.

На въпрос на журналист какво се случва, ако съсед, който е произвел ракия, ни предложи да я купим, Гълъб Донев отговори така:

"Това е незаконно, защото такава ракия не може да се произвежда с търговска цел.

- А ако ми я подари?

Това не е чак нарушение на закона, но не е... Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседът ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, с нейните качества и така нататък.

- Ами една каса?

Една каса вече е прекалено и в такова количество той попада извън закона."

Учудвам се на това, че политици не умеят да четат юридически актове, нормативни актове. Почти всички, които се изказаха, защото всички се изказаха в обратната теза на това, което ние предлагаме. Ние предлагаме защита на здравето и живота на българските граждани, каза още Гълъб Донев.

Донев допълни, че промените в закона са насочени срещу онези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия, защото тази ракия се произвежда при специален режим, при намалени ставки за акцизите и е единствено и само за лична употреба от хората, които имат лозя и имат други плодове, от които произвеждат тази ракия и за консумация в семейството.

50% от произведената ракия в България е именно ракия, която е произведена в такива дестилерии, които са за домашна употреба, така наречените селски казани, допълни още финансовият министър. Той припомни, че тя не може да бъде продавана, както и не може да се предлага в ресторанти, в хотели, в къщи за гости и други подобни.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Да оставим настрана нарушенията на закона, да обърнем внимание на това, че такава ракия, която е произведена при неясно какви условия, с неясно какви качества, с високо съдържание на метилов алкохол, води до застрашаване на здравето и живота на хората. Не са малко случаите, в които много хора увредиха здравето си, дори загубиха живота си след употреба на такава ракия. И това, което е разписано в член 38, алинея 1 и алинея 2, е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение."

От началото на годината Агенция „Митници“ е заловила 15 000 литра такава домашна ракия, която се предлага в търговските обекти.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Тези 15 000 литра незаконна домашна ракия, която се предлага в търговските обекти от началото на годината до 31 август, не е никак малко количество, което е заловено. Но това показва, че има още други, огромни количества."

#Гълъб Донев #Закона за акцизите и данъчните складове #новини в Метрото

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