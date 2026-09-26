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Икономисти: Още сектори трябва да бъдат обложени с данък свръхпечалба

Милена Кирова от Милена Кирова
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Експертите Георги Ангелов и Васил Велев с коментар и за цената на тока за бизнеса и мерките срещу високите цени

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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По-малко пари в обръщение и повече производство на стоки, за да има забогатяване, а не инфлация – това е формулата според експертите Георги Ангелов и Васил Велев, които гостуваха в студиото на "Денят започва с Георги Любенов". Те коментираха предлаганите мерки на държавата в борбата с високите цени и идеите за данъчни промени.

Моделът на голямото харчене и живот на кредит рухва, казват икономистите.

Георги Ангелов – икономист: "Цялата пара отива в свирката, а локомотива не се движи. Точно натам отиваме. Всичко отива в инфлация, а не в насърчаване на производството."

Експертите смятат, че трябва да има данък свръхпечалба и в други сектори, освен посочените от финансовото министерство.

Васил Велев – почетен председател на АИКБ: "Това, което наистина липсва е облагане на свръхпечалбите на енергийните компании."

Георги Ангелов – икономист: "Пак сме в петролна криза, пък петролните компании са изключени от данъка за свръхпечалбите."

33% данък върху свръхпечалбата засяга банки, фирми за бързи кредити, застрахователите, телекомуникационните компании, обменни бюра и търговски вериги.

Васил Велев – почетен председател на АИКБ: "Какво прави една търговска верига? Тя натиска цените на производителите, от което страдат производителите, плащат по-малки заплати на работниците си. Купува един килограм сирене примерно за 10 пари и ви го продава за 20 пари. И част от тази свръхпечалба, ако се върне обратно към хората чрез бюджета – това е добре."

Георги Ангелов – икономист: "Правителството очаква милиард и 400 милиона евро от целия пакет данъчни промени, което едва ли ще се сбъднат просто защото фирмите са активни и могат да преместят, да заобиколят изискванията. Данък върху банките може индиректно да ги накара да кажем да кредитират по-бавно домакинствата и да намалят тази кредитна експанзия, ама не е сигурно. Може да стане и обратното."

Цената на електроенергията остава сериозен проблем за бизнеса.

Васил Велев – почетен председател на АИКБ: "Високата цена на електроенергията се плаща от предприятията, които или ще ограничат дейността си и ще затворят, ако продават на международния пазар и станат неконкурентоспособни или ще вдигнат цените, ако продават на българския пазар и ще допринесат за нов скок на инфлацията."

снимки: БНТ

В момента растежът на икономиката се определя основно от вътрешното потребление.

Георги Ангелов – икономист: "Услугите са измерителя на вътрешната инфлация и за съжаление те растат най-бързо. Трябва производството да расте колкото паричната маса, за да няма инфлация, а ние в момента сме: голям растеж на паричната маса, пък производството спада дори."

Според експертите подкрепа трябва да има за транспортните компании и публичните превози.

Вижте целия разговор във видеото

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