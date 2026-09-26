БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новият ректор на Академията на МВР пред БНТ: Престъпността започва да мисли дигитално

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 08:37 мин.
У нас
Запази

Илин Савов обяви по-високи изисквания към подготовката на полицаите, обучение за работа с дронове и нови технологии

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Младите хора са бъдещето на България и трябва да бъдат подкрепяни, защото именно те ще осигуряват сигурността на страната. Това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" старши комисар проф. Илин Савов, новият ректор на Академията на МВР, в първото си телевизионно интервю след встъпването си в длъжност. Той очерта като основни приоритети пред Академията дисциплината, законността, физическата и професионалната подготовка, както и навлизането на новите технологии в обучението на бъдещите служители на МВР.

"Най-важното нещо е да се обърнем към младите хора, защото те са бъдещето на България. И всеки един държавник, както и ръководител на структурите за сигурност, както и българските граждани, трябва да подкрепяме младите хора, защото те ще осигурят нашата безопасност. Модерно, стратегически мислещи и, разбира се, най-важното – отдадени на закона и реда", заяви проф. Савов.

Към момента в Академията на МВР се обучават около 1500 курсанти. Основните направления са свързани с противодействието на престъпността във факултет "Полиция" и с пожарната безопасност. Според новия ректор обаче, амбицията е структурата на Академията да се развива и да бъдат създадени нови звена, които да подпомагат цялата система за сигурност.

"Идеите са стратегически – да създадем и други звена, които да подпомагат цялата система за сигурност, което да изгради един щит на сигурността в нашата страна и да бъдем добри партньори в Европа", посочи той.

По думите му няма специалности, към които да липсва интерес или да остават незаети места. Напротив – интересът към обучението в Академията расте:

"Интересът е огромен. Имаме ръст от 40% за тази нова година. Мисля, че ще имаме още по-големи успехи. За новата учебна година догодина смятам, че ще имаме още по-голям интерес, тъй като младите хора искат да бъдат съпричастни към това да помагат на хората, да намерят сигурна професия, която да е един добър модел за подражание, и съответно да бъдат добър пример."

Проф. Савов направи и уточнение по отношение на юридическото образование в Академията на МВР. В момента там няма специалност, която да дава пълно юридическо образование и юридическа правоспособност. Подобна възможност е съществувала в миналото.

"Това е моментът, в който през 1993–1994 година прекратиха тази практика. Много от юристите, прокурори, съдии в Република България са завършили Академията на МВР в този период, когато самата институция дава възможност да придобиват юридическо образование. Лично аз съм завършил Академията на МВР като бакалавър. Нямам юридическо образование оттам. Отделно съм го завършил и съм придобил юридическа правоспособност по реда", обясни той.

Попитан дали си представя българската Академия на МВР като американската Академия на ФБР, Савов отговори, че амбицията му е още по-голяма:

"Представям си нашата академия по-добра от Академията на ФБР. Бил съм в 19 полицейски академии. Лично в 12 от тях съм преподавал. Последната, в която преподавах, беше в Чешката република. Мисля, че България има огромен потенциал и нашите курсанти и служители са на изключително високо ниво."

Според него ключът към промяната е в отговорността – както на ръководството на Академията, така и на всички, които участват в подготовката на служителите на МВР:

"Отговорността е най-важната. Всички ние в екипа, който ще ръководи Академията на МВР през следващите години, имаме ясна и категорична цел. Това е отговорност, дисциплина, ред и законност. В нашата Академия на МВР носим отговорност не само за служителите и за курсантите, които се вливат в МВР. Ние носим отговорност за цялото структуриране, поведение и подготовка на служителите на МВР като цяло."

Той припомни, че Академията не обучава единствено курсанти, а през нея преминават специализации и квалификации на действащи служители и ръководители:

"Ние сме основният инструмент, с който да дадем възможност на Министерството на вътрешните работи да провежда политика, близка до гражданите, те да се чувстват спокойни, да повишат доверието си към полицейските органи, тъй като те са на терен, те са видими. Поведението, обликът на българския полицай, съответно отношението му към хората, вежливостта, бързата реакция, взимането на решения под напрежение – всичко това е един много сложен процес, който не става за ден-два. Това тепърва предстои."

Според Савов визията за добре подготвени, дисциплинирани и образовани служители трябва да се превърне в реален стандарт. На въпрос дали всички служители покриват физическите нормативи той посочи данни за преминалите проверки през предходната година:

"Това, което мога да споделя, е, че за миналата година са преминали близо 25 хиляди полицаи своята подготовка – говоря за проверката на тяхното състояние, и над 5500 пожарникари. Ние ще повишим изискванията. МВР променя политиката, взискателността си към целия процес. Ние в Академията на МВР започваме да изграждаме нови процедури, методика, както и цялостен контрол върху процесите по линия на самото поведение на полицаите."

Сред основните предизвикателства пред съвременната полиция ректорът постави технологичното развитие на престъпността. Според него конвенционалните престъпни структури вече използват дигитални инструменти, които затрудняват разследващите органи. В Академията на МВР вече се преподава управление на дронове, но според Савов това е само един от инструментите, които трябва да бъдат включени в модерното полицейско обучение:

"Да, имаме в една от катедрите се преподава точно управление на дронове, но дроновете сами по себе си не дават решението. Те са инструментът към събирането на данни. Ние тепърва ще започнем да разглеждаме самото обучение, пречупено през новите технологии, използването на изкуствения интелект като защита, тъй като, за съжаление, в много от процесите той се използва за атака."

Според Савов изкуственият интелект вече играе съществена роля и в развитието на дигиталната икономическа престъпност:

"Той е ускорителят на съвременната дигитална престъпност и той е генераторът на изключително огромни финансови активи на новата дигитална икономическа престъпност. Така че да, определено не само управление на дронове – тепърва ще въвеждаме дигитални полигони, ще правим всичко възможно да научим и да подготвим служителите да анализират данните правилно и съвременната престъпност да се притеснява, защото ние ще бъдем подготвени."

Киберпрестъпността, криптоизмамите, хакерските атаки и използването на изкуствен интелект за престъпни цели са сред темите, върху които според Савов трябва да се постави значително по-силен акцент.

Вижте целия разговор във видеото

#нов ректор #Илин Савов #Академия на МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на Азербайджан
1
Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на...
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност
2
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с...
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври
3
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата...
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
4
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
Гълъб Донев: Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация съвпадна с приемането ни в еврозоната
5
Гълъб Донев: Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
6
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Сигурност и правосъдие

Радев: България трябва да гарантира сигурността на всеки вид транспорт
Радев: България трябва да гарантира сигурността на всеки вид транспорт
Инспекторатът на ВСС проверява прокуратурата заради брифинга за „Петрохан“ Инспекторатът на ВСС проверява прокуратурата заради брифинга за „Петрохан“
Чете се за: 01:20 мин.
Прокуратурата предаде на съд престъпна група за трафик на мигранти Прокуратурата предаде на съд престъпна група за трафик на мигранти
Чете се за: 01:32 мин.
Пет години по-късно: ВКС решава ще започне ли отново делото за убийството на Евгения Пет години по-късно: ВКС решава ще започне ли отново делото за убийството на Евгения
Чете се за: 03:27 мин.
КС отхвърли искането за обявяване за противоконституционен начина за разпределяне на мандатите в ЦИК КС отхвърли искането за обявяване за противоконституционен начина за разпределяне на мандатите в ЦИК
Чете се за: 01:25 мин.
Трима мъже са задържани за взломни кражби от 13 офиса в Пловдив Трима мъже са задържани за взломни кражби от 13 офиса в Пловдив
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Цяла нощ огнеборци останаха в района на пожара в цех за изолационни материали в град Бяла
Цяла нощ огнеборци останаха в района на пожара в цех за изолационни...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Путин определи твърденията за планирана атака срещу европейски страни като "пълна глупост" Путин определи твърденията за планирана атака срещу европейски страни като "пълна глупост"
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Новият ректор на Академията на МВР пред БНТ: Престъпността започва да мисли дигитално Новият ректор на Академията на МВР пред БНТ: Престъпността започва да мисли дигитално
Чете се за: 08:37 мин.
У нас
Жители на кюстендилски села излязоха на протест заради липсата на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Кулминация от посещението на папа Лъв XIV във Франция
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бюджет 2027: Овладяване на дефицита, мерки срещу поскъпването и...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Облачно време и валежи в съботния ден
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ