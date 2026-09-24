Пет години по-късно: ВКС решава ще започне ли отново делото за убийството на Евгения

Пет години след жестокото убийството на Евгения, Върховният касационен съд трябва да реши дали да върне отново делото за преразглеждане от нов съдебен състав. Срокът е два месеца. За това настояват близките на жертвата и прокуратурата.

Младата жена беше удушена от съпруга си Орлин, а баща му Пламен помагал и изхвърлил тялото. Първоначално двамата получиха доживотни присъди, но в последствие тази на Орлин беше заменена с 20 години затвор, а баща му беше напълно оправдан.

На 16 февруари тази година Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на Орлин на 20 г. затвор за убийството на Евгения. Майка й Капка не беше виждала мъжете отнели живота на дъщеря й оттогава. Тя все още не може да повярва, че бащата Пламен е на свобода.

Капка Чорбанова, майка на убитата Евгения: "Къпеш си се спинкаш в чистото легло, моето дете изгни! Той е в основата, той е подкрепил сина си, не дойде като нормален човек да каже, че имат проблем, да се раведат, изрод, той е в основата, той я е убил с фолиото според мен, защото е била жива, те са го написали, чудели са се дали да не я закарат в Пирогов."

Върховният съд не може да завиши наказанието, може само да го потвърди, анулира или върне делото за ново разглеждане. Такава е и надеждата на семейството делото да да бъде върнато, както и доживотните присъди.

Андрей Чорбанов, баща на убитата Евгения: "Така е! Измъчихме се. -На какво се надявате? На справедливост, на справедивост, защото това не е справедливост, това е беззаконие." Иво Найденов, адвокат на семейството: "Единствено справедливото наказание в настоящия случай по това дело е доживотен затвор и за двамата подсъдими, а как и защо Апелативният съд е възприел друга теза, той в мотивите си е опитал да обясни, което аз намирам за неубедително."

Мотивът за убийството на Евгения беше ревност. Съпругът й Орлин беше следил нейните чатове и кореспонденция с месеци преди да я убие в семейното жилище. Двамата имат син, който вече е на 11. За него се грижи братът на Евгения- Николай. След изчезването и през зимата на 2021-ва, Орлин обясни, че жена му е отишла на финес и не се е върнала, дори се включи в търсенето и ходи на вечеря при семейството й.

Вчера пред съдебната палата се проведе протест под надслов" Животът не е багаж" и искане за преразглеждане на делото. Такова беше искането днес и на Върховната прокуратура.