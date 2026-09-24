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Пет години по-късно: ВКС решава ще започне ли отново делото за убийството на Евгения

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Пет години след жестокото убийството на Евгения, Върховният касационен съд трябва да реши дали да върне отново делото за преразглеждане от нов съдебен състав. Срокът е два месеца. За това настояват близките на жертвата и прокуратурата.

Младата жена беше удушена от съпруга си Орлин, а баща му Пламен помагал и изхвърлил тялото. Първоначално двамата получиха доживотни присъди, но в последствие тази на Орлин беше заменена с 20 години затвор, а баща му беше напълно оправдан.

На 16 февруари тази година Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на Орлин на 20 г. затвор за убийството на Евгения. Майка й Капка не беше виждала мъжете отнели живота на дъщеря й оттогава. Тя все още не може да повярва, че бащата Пламен е на свобода.

Капка Чорбанова, майка на убитата Евгения: "Къпеш си се спинкаш в чистото легло, моето дете изгни! Той е в основата, той е подкрепил сина си, не дойде като нормален човек да каже, че имат проблем, да се раведат, изрод, той е в основата, той я е убил с фолиото според мен, защото е била жива, те са го написали, чудели са се дали да не я закарат в Пирогов."

Върховният съд не може да завиши наказанието, може само да го потвърди, анулира или върне делото за ново разглеждане. Такава е и надеждата на семейството делото да да бъде върнато, както и доживотните присъди.

Андрей Чорбанов, баща на убитата Евгения: "Така е! Измъчихме се.

-На какво се надявате?

На справедливост, на справедивост, защото това не е справедливост, това е беззаконие."

Иво Найденов, адвокат на семейството: "Единствено справедливото наказание в настоящия случай по това дело е доживотен затвор и за двамата подсъдими, а как и защо Апелативният съд е възприел друга теза, той в мотивите си е опитал да обясни, което аз намирам за неубедително."

Мотивът за убийството на Евгения беше ревност. Съпругът й Орлин беше следил нейните чатове и кореспонденция с месеци преди да я убие в семейното жилище. Двамата имат син, който вече е на 11. За него се грижи братът на Евгения- Николай. След изчезването и през зимата на 2021-ва, Орлин обясни, че жена му е отишла на финес и не се е върнала, дори се включи в търсенето и ходи на вечеря при семейството й.

Вчера пред съдебната палата се проведе протест под надслов" Животът не е багаж" и искане за преразглеждане на делото. Такова беше искането днес и на Върховната прокуратура.

#делото Евгения #преразглеждане #искания #Върховен касационен съд #доживотен затвор

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