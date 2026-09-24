Росенов: Каквото и да се случи аз трябва да спечеля златен медал

Щастлив съм че на родна земя ще играя финал. Това каза пред БНТ Радослав Росенов, който в петък ще спори за златен медал в категория до 60 кг на европейското първенство по бокс в София. На полуфиналите Росенов преодоля съпротивата на състезаващия се за Испания кубинец Андрес Ернандес.

„Бях тренирал много здраво за европейското първенство. Винаги като дойда на състезание искам да съм на най-горното стъпало. Не спирам да тренирам здраво, за да го получа. Съперникът ми е крив много, кубинец, който играе за Испания, играе кубински стил. Треньорът на националния отбор Арате също е кубинец и ми даде тактика да играя и аз кубински стил. В тази игра никой не може да застане пред мен. Чакам момента след удар да работя и аз, получиха се нещата. Благодаря на публиката, че дойдоха да ме подкрепят, както и на президента на БФ Бокс Бокс Красимир Инински, на треньора на националния отбор и на моя личен треньор“, коментира Росенов пред БНТ.

Боксьорът е категоричен, че е готов за златен медал.

„Готови сме, готов съм да взема злато. Нямам състезание без аркада. С аркади ми върви още повече. Още една стъпка напред. Дошъл съм тук да си взема моето. Нямам предпочитания за съперник на финала, играл съм и с двамата, не подценявам никого. Бод да е с нас, Бог да е пред нас и ние след него. Каквото и да се случи аз трябва да взема тази победа“, завърши Росенов.

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