Станислав Иванов: Надявам се да спечелим колкото се може повече мачове в Лигата на нациите

Футболният национал Станислав Иванов се надява на успешен старт за България в Лигата на нациите. Нападателят на Арда говори специално за БНТ.

"Надявам се да подобрим представянето си и да спечелим колко се може повече мачове. Всеки ден тренираме и се готвим за този мач, след това ще мислим за другите мачове. Винаги е хубаво, когато играеш пред собствена публика, надявам се да дойдат хора в Пловдив и да направим един хубав празник на града", сподели националът в интервю за БНТ.

Иванов получи наградата за футболист №1 на петия кръг в Първа лига в анкетата на Пресклуб България. Тогава той отбелязва два гола за успеха на Арда с 3:1 срещу Локомотив София. Атакуващият играч сподели, че би се радвал отново да играе за чуждестранен отбор.

"В момента съм концентриран върху представянето с Арда и с националния отбор. Ако се представям добре и дойде оферта, ще се радвам отново да изляза в чужбина", завърши той.

Вижте интервюто във видеото.