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Илия Груев: Вярвайте в себе си дори само един още един човек да вярва във вас

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Български футбол
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Футболистът на английския Лийдс изпълни предизвикателството от Българската асоциация на спортните журналисти да подари 100 футболни топки на деца от школа по избор

Илия Груев
Снимка: БГНЕС
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Илия Груев изпълни предизвикателството от Българската асоциация на спортните журналисти да подари 100 футболни топки на деца от школа по избор и да се срещне лично с тях, за да ги вдъхнови по пътя им да сбъдват мечтите си чрез спорта. Футболистът на английския Лийдс Груев направи и лични подаръци, а след това отдели близо едно полувреме за снимки, автографи, лични разговори с децата от столичната футболна школа ФК София-Спорт.

На срещата, която се състоя в в зала "Витоша" в Интер Експо Център в столицата, Груев каза на децата, че никога, никога не бива да се отказват от мечтите си, дори само един човек да вярва в тях.

„Вярвайте в себе си дори само един още един човек да вярва във вас. И това е много! И за мене мога да кажа, че е имало хора, които не са вярвали, че ще стигна до върха. И също така искам да ви кажа – наслаждавайте се на тази велика игра“, обърна се Груев.

Победителят в 65-ата анкета за най-добър играч на България се прибра заради предстоящите четири мача през септември и октомври в Лигата на нациите. Първата среща е в събота, 26-и септември, на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив с Люксембург.

Груев беше посрещнат с аплодисменти, като преди това беше и представена и кариерата му до тук – първите тренировки в първия му клуб Рот Вайс (Ерфурт), след това преминаването във Вердер (Бремен), дебютът в Бундеслигата и последващото предизвикателство – английското първенство с Лийдс.

„Добре съм вече след контузията, от 4-5 седмици тренирам с отбора, в последния мач във Висшата лига отново бях в групата. Случват се такива неща, контузиите са част от професионалния спорт“, започна Груев.

След това той разказа и за идолите си като дете и обясни, че винаги е харесвал и се еучил от хората, които играят на неговата позиция. На първо място посочи испанците Шави Ернандес, Андрес Иниеста и Серхио Бускетс, след което логично заради страната, в която е израснал – Бащиян Швайнщайгер и Тони Кроос, но „винаги хората на моята позиция, за да се уча от тях“.

„Рано усетих магията и знаех, че обожавам да играя футбол. И също така знаех, че футболът ще бъде моят живот. Да, баща ми ми беше пример – говорили сме, но по-важното беше личният пример. Да го гледам как е напълно отдаден, прави всичко, за да играе на най-високо ниво. Винаги сме коментирали с него какво мога да правя по-добре и какво правя добре. Дали беше повече баща или повече треньор Илия Груев-старши? Ами мога да кажа микс от двете“, започна капитанът на българския национален отбор.

Подробности вижте във видеото!



#Илия Груев

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