Илия Груев: Вярвайте в себе си дори само един още един човек да вярва във вас

Футболистът на английския Лийдс изпълни предизвикателството от Българската асоциация на спортните журналисти да подари 100 футболни топки на деца от школа по избор
Илия Груев изпълни предизвикателството от Българската асоциация на спортните журналисти да подари 100 футболни топки на деца от школа по избор и да се срещне лично с тях, за да ги вдъхнови по пътя им да сбъдват мечтите си чрез спорта. Футболистът на английския Лийдс Груев направи и лични подаръци, а след това отдели близо едно полувреме за снимки, автографи, лични разговори с децата от столичната футболна школа ФК София-Спорт.
На срещата, която се състоя в в зала "Витоша" в Интер Експо Център в столицата, Груев каза на децата, че никога, никога не бива да се отказват от мечтите си, дори само един човек да вярва в тях.
„Вярвайте в себе си дори само един още един човек да вярва във вас. И това е много! И за мене мога да кажа, че е имало хора, които не са вярвали, че ще стигна до върха. И също така искам да ви кажа – наслаждавайте се на тази велика игра“, обърна се Груев.
Победителят в 65-ата анкета за най-добър играч на България се прибра заради предстоящите четири мача през септември и октомври в Лигата на нациите. Първата среща е в събота, 26-и септември, на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив с Люксембург.
Груев беше посрещнат с аплодисменти, като преди това беше и представена и кариерата му до тук – първите тренировки в първия му клуб Рот Вайс (Ерфурт), след това преминаването във Вердер (Бремен), дебютът в Бундеслигата и последващото предизвикателство – английското първенство с Лийдс.
„Добре съм вече след контузията, от 4-5 седмици тренирам с отбора, в последния мач във Висшата лига отново бях в групата. Случват се такива неща, контузиите са част от професионалния спорт“, започна Груев.
След това той разказа и за идолите си като дете и обясни, че винаги е харесвал и се еучил от хората, които играят на неговата позиция. На първо място посочи испанците Шави Ернандес, Андрес Иниеста и Серхио Бускетс, след което логично заради страната, в която е израснал – Бащиян Швайнщайгер и Тони Кроос, но „винаги хората на моята позиция, за да се уча от тях“.
„Рано усетих магията и знаех, че обожавам да играя футбол. И също така знаех, че футболът ще бъде моят живот. Да, баща ми ми беше пример – говорили сме, но по-важното беше личният пример. Да го гледам как е напълно отдаден, прави всичко, за да играе на най-високо ниво. Винаги сме коментирали с него какво мога да правя по-добре и какво правя добре. Дали беше повече баща или повече треньор Илия Груев-старши? Ами мога да кажа микс от двете“, започна капитанът на българския национален отбор.
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