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Стилияна Николова: За най-важните състезания бяхме най-подготвени

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Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
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От следващия сезон грацията ни ще има нови съчетания, сподели личната й треньорка Валентина Иванова.

стилияна николова важните състезания бяхме подготвени
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Стилияна Николова даде отлична оценка на представянето си на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Тя заяви, че това е било най-силното състезание в кариерата й, след като спечели златния медал на бухалки и завоюва олимпийска квота.

"Световното първенство е едно изключително сложно състезание, което изисква много добра подготовка, не само физическа, но и психическа. Наистина се усещаше напрежението във въздуха, но ние бяхме подготвени. Нямаше какво повече да се свърши като работа в залата, така че това ни даваше едно спокойствие, че просто трябва да отида и да се създаде. свърша работата, както съм тренирала в залата. С опита също така се придобива много голяма увереност. Бих казала, че с всяка година се вижда как всички растем заедно повече и повече", каза Николова, която днес получи за шести път в кариерата си наградата за спортист номер 1 на месец август в анкетата на Пресклуб "България".

Нейната треньорка Валентина Иванова също беше отличена от спортните журналисти.

"Смятам, че този сезон завърши много силно. За най-важните състезания бяхме най-подготвени, което беше една много добра преценка на треньорския щаб и като цяло за подготовката, за което благодаря. Имам пълно доверие на всички, които работят с мен и съм много щастлива, че имам възможността да работя с такива професионалисти. Със сигурност беше труден сезон, наложи се и промяна в съчетанията, променихме лентата точно преди Европейското, което смятам, че беше много правилно решение. Труден сезон, но с хубав завършек", добави гимнастичката.

В следващите два месеца тя ще участва на първенството на Италия, на международната гала Euskalgym в Испания и на Държавното клубно първенство у нас, което тя покани феновете да посетят.

"Това е едно много интересно състезание за хората, пък и за нас състезателите също. За жалост, миналата година не успях да взема участие, но тази година ще участвам. Много вълнуващо състезание и бих поканила всичките да го дадат така, защото наистина не е като останалите и оставаш заинтересован през цялото време", завърши Николова.

От следващия сезон грацията ни ще дебютира с нови съчетания, сподели личната й треньорка Валентина Иванова.

"Съчетанията, които 100% ще бъдат сменени на Стили са топка и бухалки. Лентата ще оставим. Може би и обръча", каза Иванова.

Вижте репортажа във видеото!

#Стилияна Николова

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