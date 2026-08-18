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Ансамбълът по художествена гимнастика: Догодина ще се преборим за олимпийска квота

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Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
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Със сигурност това беше едно от най-успешните състезания за нас, заяви едно от момичетата в ефира на БНТ след двата спечелени бронза на световното във Франкфурт.

българския ансамбъл художествена гимнастика
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Българският ансамбъл по художествена гимнастика се обедини около мнението, че догодина ще се пребори за квота на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Рейчъл Стоянов, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова се прибраха с две бронзови отличия от световното първенство по художествена гимнастика. Момичетата на Весела Димитрова се окичиха с медалите на три обръча и два чифта бухалки, както и на пет топки.

Те бяха гости в „Денят започва“ по БНТ 1, където говориха как се чувстват след постигнатите успехи на германска земя.

Рейчъл Стоянов е на мнение, че окачестви като шампионата като един от най-успешните.

Със сигурност това беше едно от най-успешните състезания за нас и се радваме, че успяхме така да завършим сезона“, лаконична бе една от грациите.

Според Магдалина Миневска конкуренцията е била силна, но родният ансамбъл се радва на добър завършек.

"Конкуренцията беше силна цял сезон. Ние малко влизахме предпазливо през цялата година от състезание в състезание, но накрая завършека беше най-добър“, сподели тя.

Маргарита Василева коментира новите съчетания на българките.

Мисля, че това ново съчетание беше много добър ход. Ние адски много си го харесахме и това показахме на терена, че го играем с много голямо удоволствие“, уточни едно от момичетата в ансамбъла.

Емилия Обретенова смята, че момичетата ще се преборят за олимпийска квота догодина.

Да, този път не успяхме да вземем олимпийска квота, но с много работа и подготовка догодина ще се преборим за квота“, заяви тя.

Рая Божилова говори за преминаването от ансамбъл девойки при този за жените.

Промяната е, че отговорността е по-голяма. Изпитвам голямо удоволствие да съм с тези момичета на терена“, каза Божилова.

Стоянов обърна внимание и на своето завръщане, след като бе аут цели 11 месеца поради контузия.

„Периодът на контузия бе доста дълъг. Реално се върнах преди месец в отбора. Мисля, че това направи тези медали толкова ценни за мен. Относно движенията, за самата контузия нямаше никакъв проблем. По-скоро беше малко по-сложно психически, защото периодът, в който не бях ходила на състезания, беше малко по-дълъг. Насъбраха ми се 11 месеца без състезания“, заяви тя.

Миневска пък коментира своето завръщане към спорта и как тази пауза се е отразила от психологическа гледна точка.

„Фазата в психологически план беше доста трудна, продължи една година. Определено в началото изпитвах доста дискомфорт, след което започвах да се съвземам. Чувствах, че много ми липсва и взех решението да се върна. Честно казано, това е най-хубавото решение, което съм взела“, каза Миневска.

Повече от гостуването на ансамбъла в предаването гледайте във видеото!

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#Емилия Обретенова #световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Маргарита Василева #Магдалена Вълкова #Рая Божилова #Магдалина Миневска #Рейчъл Стоянов #Български ансамбъл по художествена гимнастика

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