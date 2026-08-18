След разговорите за Газа: Къшнър вижда перспективи за скорошен напредък

Пратеникът на Доналд Тръмп Джаред Къшнър се надява на скорошен напредък в разоръжаването на Хамас и това да убеди Израел да се върне към изпълнение на пътната карта на американския президент за Газа.
След срещи с посредниците, с лидера на Хамас и с израелския премиер Бенямин Нетаняху през последните два дни, Къшнър посочи, че споразумението е изгодно за Израел във всички случаи. Ако Хамас се разоръжи и разкрие местоположението на тунелите си, това би довело до драстично подобрение на сигурността за Израел. А ако не го направи, ще покаже на света, че не търси мир и това би допринесло за увеличаване на подкрепата за Израел, каза той в интервю за „Фокс Нюз“. По думите на Къшнър Съветът за мир иска разоръжаването на Хамас да започне скоро.
Джаред Къшнър, пратеник на Доналд Тръмп: „Възможно е да имаме напредък. Може би дори в рамките на 30 дни. Надяваме се да започнем да изтегляме част от оръжията и да запълним и някои от тунелите в следващите 60 до 90 дни. Така че напредъкът може да дойде много скоро. Но се нуждаем от сътрудничество от двете страни и се надяваме да се справим. Постигнахме много, за да стигнем дотук.“