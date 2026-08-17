Без пробив, но с надежда за разблокиране, приключиха двудневните срещи на посредниците на Тръмп за Газа

Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната сключи споразумение с Иран за Ормузкия проток. Оман и Иран от седмици водят преговори, без участието на САЩ, за стратегическия воден път. На другия близкоизточен фронт – без пробив, но с надежда за разблокиране на следващата фаза на пътната карта за Газа, приключиха двудневните срещи на зетя на Тръмп Джаред Къшнър и върховния представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в Египет и Израел.

Като „задълбочена и много продуктивна“ – така представител на Съвета за мир определи неколкочасовата среща на пратениците на Тръмп в Йерусалим. „Разбрахме се с Нетаняху за пътя напред“, добави той.

Според израелски източник, цитиран от Франс-Прес, по време на разговорите израелският премиер се е споразумял процесът по предаването на оръжията на Хамас да стане под надзора на американски генерал. Докато пълното разоръжаване не приключи, Израел няма да изтегли армията си от Ивицата и възстановяването на Газа няма да започне, е казал Нетаняху.

Вчера Къшнър и Младенов проведоха серия от срещи в Кайро с посредниците от Египет, Катар и Турция. Те обсъдиха разоръжаването на Хамас и хуманитарната ситуация в Газа и с новия лидер на палестинската групировка Халил Ал-Хая.

В изявление по-късно Хамас призова посредниците и Съвета за мир да „принудят“ Израел да одобри следващите стъпки по пътната карта. В Газа хората искат само едно – израелският обстрел да спре.

Мириам Шалуф, майка на загинало 14-годишно момче: „Преживяхме всичко: глад, разселване, живот на палатка, а сега убиват и децата ни. Защо? Говорят за примирие, но къде е примирието и прекратяването на огъня? Всеки ден има разрушения, а ние заспиваме и се събуждаме под звуците на стрелба. Достатъчно! Имайте милост.“

На фона на скръбта – лъч надежда. Израелската армия освободи нова група от 35-ма палестинци, които се завърнаха в Хан Юнис с конвой на Червения кръст.