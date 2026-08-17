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БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

„Евровизия“ в България: Подготовката на града-домакин Бургас вече започна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Теренът около зала „Арена Бургас“, където БНТ ще разположи част от техниката за „Евровизия 2027“ вече се подготвя. Продължава подготовката за българското домакинство на най-големия песенен конкурс „Евровизия 2027". Вече заравняват терена около зала „Арена Бургас“, където БНТ ще разположи част от техниката за „Евровизия 2027“.

Същинската работа по подготовката на града за Евровизия започва близо месец по-рано от предвидените срокове.

Димитър Николов, кмет на Община Бургас: „В офертното предложение описахме, че ремонтните дейности по прилежащите терени ще започват в началото на септември. За да си запасим достатъчно време започнахме още миналата седмица, това ще ни даде повече свобода да реагираме своевременно.“

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Изключително съм доволна от това, което виждам, защото виждам, че навън машините вече работят по заравняването на терена, там, където ще бъде стационирана част от техниката - 8 подвижни телевизионни станции, които БНТ като телевизия домакин и реализатор на шоуто, ще трябва да наеме.“

Генералният директор на БНТ обясни, че техниката ще трябва да бъде наета, тъй като нито една обществена телевизия не разполага с техническия пакет, нужен за реализацията на Евровизия. А архитектът на залата отхвърли твърденията, че таванът на „Арена Бургас“ няма да се справи с окачването на около 150 тона техника.

арх. Ивайло Петков, проектант на зала „Арена Бургас“: „Залата по документи е проектирана за 60 килограма на квадратен метър. Сметнете върху 5 400 квадратни метра – носимоспособността на покрива от около 300 тона.“

На първата пресконференция в Бургас, след като градът беше избран за домакин, бяха очертани и следващите задачи.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Най-важното, с което ще се започне е проектът за сцена. Проектът за сцена, около която ще се изгради концепцията за шоуто и оттук нататък след като се направи проектът за сцена ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.“

Димитър Николов, кмет на Община Бургас: „Аз се боря успехът да бъде феноменален. Ще дам много енергия в това. Познавам в детайли възможностите на моя екип и ще ги изцедя като лимони. Съжалявам, вече съм спрял отпуските на екипа. Въобще нека темата „Евровизия“ да е тема обединяваща, да покажем на света, че българите сме единни, задружни, креативни, усмихнати. И нека тези, които никога не са чували за България, тези , които никога не са идвали в България, връщайки се да кажат – „Искаме отново да се върнем в тази страна.“

За да се случи това е важна атмосферата, която ще създаде градът домакин. Затова започва и подготовка по локациите, които ще заживеят в ритъма на Евровизия. Една от тях ще бъде и единственият обитаем остров у нас – Света Анастасия.

Павлин Димитров, управител на о. Света Анастасия: „Целият остров е музика и танци, така че смятам, че е уникална локация за Европа, пък и за света. Можем да посрещнем всички артисти, да си направят едно парти тук сред вълните. Също така можем да привлечем и творци, които да прекарат няколко дни или часове, които да напишат песен, оттук да се вдъхновят.“

Летище Бургас също се подготвя да приеме хилядите туристи, които се очакват да дойдат в Бургас за Евровизия.

Васил Атанасов, директор на Летище Бургас: „С капацитет от 50 хил. пътници, които можем да обслужим за едно денонощие и над 21 самолетодвижения, които можем да обслужим за час, мисля че сме повече от готови.“

Освен хилядите гости, Бургас се готви да посрещне и над 1000 журналисти от цял свят. Очакванията са кадрите от града и България да достигнат до стотици милиони зрители и потребители по света. А преди това БНТ като телевизия домакин и реализатор на мащабното световно шоу ще разпространява сред телевизиите партньори в EBU основните моменти от подготовката, за да бъдат фенове и гости запознати и да създаде усещане за преживяване в България, което да заинтересува световната публика.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#град-домакин #"Евровизия 2027" #Бургас #подготовка

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