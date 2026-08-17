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БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

"Евровизия" в България: Среща в Бургас за домакинството на конкурса

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Подготовката за българското домакинство на най-големия песенен конкурс "Евровизия 2027" вече започна.

Започнаха огледи на зала "Арена Бургас", в която през май догодина ще се проведе "Евровизия 2027". В морския град вече започна работа по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на конкурса.

Милена Милотинова,генерален директор на БНТ: "Целта е да видя залата, в която ще бъде шоуто и в която БНТ ще стационира много техника. Да видя прилежащите терени, къде ще бъдат стационирани тези 8 подвижни телевизионни станции, които БНТ като телевизия домакин и реализатор на шоуто, ще трябва да наеме. Да видя пространствата. Изключително съм доволна от това, което виждам, защото виждам, че навън машините вече работят по заравняването на терена, там, където ще бъде стационирана част от техниката, за което поздравления. Виждаме, че се работи в сроковете, които се очакват да не кажа, че и по-бързо."

Димитър Николов, кмет на Бургас: "В офертното предложение описахме, че ремонтните дейности по прилежащите терени ще започват в началото на септември. За да си спестим достатъчно време започнахме още миналата седмица, това ще ни даде повече свобода да реагираме своевременно. Тук днес наблюдаваме и как ще се ситуира и самата сцена, аз съм убеден, че ще се справим, защото моят екип вече е мотивиран, мобилизиран и няма какво да се бавим."

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

#зала „Арена Бургас“ #Димитър Николов кмет на Бургас #Милена Милотинова #Бургас #евровизия

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