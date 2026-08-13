Добре дошла "Евровизия 2027" в Бургас! (ОБЗОР)

"Евровизия 2027" ще бъде в Бургас. Градът беше избран за домакин от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия. Обществената телевизия ще организира следващото издание на конкурса след историческата победа на България във Виена с най-голямата разликата между първия и втория в 70-годишната история на "Евровизия", която даде на страната ни правото да бъде домакин на 71-вото издание на световния музикален форум. Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

С подписи на БНТ като организатор и община Бургас като домакин беше обявено решението на международната работна група, която избра 71-вото издание на песенния конкурс "Евровизия" да се проведе на морския бряг – в Бургас.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Нашата амбиция, нашата цел е да покажем България в цялост, да покажем всичките възможности, целият талант, всичките красоти на България и да можем да направим от "Евровизия" национално събитие, а и международно голямо такова, каквото всъщност "Евровизия" е."

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Искам да благодаря на БНТ, на EBU за уникалния шанс Бургас и региона около Бургас да представи красотите на България и чрез Бургас и всички гости и фенове, които ще следят прякото излъчване да почувстват България."

Решението за домакинството отне седмици, като са прегледани стотици страници с документи и редица сертификати, за да се гарантира безпроблемното провеждане на конкурса.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Международната оценителна група направи комплексна оценка на градовете и на София и на Бургас. Не можем да кажем, че с едно е надделял Бургас, но оценката е комплексна по всичките критерии и по всичките параметри, които има EBU по отношение на конкурса Евровизия и Бургас е категоричния избор. Аз съм генерален директор на БНТ и не участвам в експертния избор на града домакин. Но експертите, които подбрахме да влязат в международната работна група са с достатъчна експертиза, с достатъчен опит в конкурса "Евровизия", тези, които са от страна на EBU и международните експерти, които поканихме в тази международна работна група – работят 15 години по "Евровизия."

Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май, а финалът на 15 май. Те ще се провеждат в "Арена Бургас". Делегациите ще бъдат посрещнати по тюркоазен килим, разпънат в морската градина, а всички фенове, които не успеят да се сдобият с билети ще могат да да гледат "Евровизия" на специална сцена е евроградчето, както и цялата съпътстваща програма, което ще е разположено в центъра на Бургас.

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Този многогодишен опит, които имаме в туристическия бранш ще ни помогне много с нашите дадености да се справим изключително успешно, Залата, в която ще се провежда Евровизия е най-новата, изграждана в България."

С над 150 хиляди легла разполагат хотелите в бургаско. Вече се водят разговори с летищни оператори и авиокомпании, за да се осигури безпроблемното извозване на туристите и феновете.

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Самото летище Бургас ще посрещне, като допълнителни локации сме предвидили и летище Истанбул, вече имаме и предварителен разговор, което е географски по-близо от летище София, разбира се, и летище Варна."

Директорът на конкурса "Евровизия" Мартин Грийн заяви, че са изключително щастливи, че Бургас ще бъде градът домакин:

"Бургас ще придаде нещо наистина специално на "Евровизия". Това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими, за да посрещне голямото семейство на "Евровизия".

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Генералният директор на БНТ покани другите градове, които се включиха в надпреварата за домакинство, да станат част от съпътстващата програма и обяви, че репетициите преди полуфиналите и финала на песенния конкурс, също ще бъдат с публика. За всичко около Евровизия стартират и два специализирани сайта – eurovision2027.bg и gotoburgas.com.