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ВЗРИВ ВЪВ ВОЕННИЯ ЗАВОД КРАЙ ТРЯВНА

Обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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обявиха частично бедствено положение района военния завод трявна
Снимка: БТА
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Обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна. Решението беше взето на заседание на кризисния щаб.

Частичното бедствено положение обхваща радиус от 500 метра гористата местност от площадката на “Емко” в землището село Станчов хан.

Целта е да бъде осигурена пълна безопасност, пълно обезвреждане на зоната от Сухопътни войски и недопускане на външни хора.

Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата не налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок.

#военния завод край Белица #завод "Емко" #завод край Белица #взривове край Трявна

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