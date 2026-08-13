Обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна. Решението беше взето на заседание на кризисния щаб.

Частичното бедствено положение обхваща радиус от 500 метра гористата местност от площадката на “Емко” в землището село Станчов хан.

Целта е да бъде осигурена пълна безопасност, пълно обезвреждане на зоната от Сухопътни войски и недопускане на външни хора.

Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата не налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок.