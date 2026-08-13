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Слънчевото затъмнение: Култови сгради в Западна Европа станаха декор на милионите астроентусиасти

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Милиони ентусиасти наблюдаваха снощи първото пълно слънчево затъмнение в Европа от 27 години насам. То започна далече от тълпите – от северната част на Сибир в Русия. След това сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания и Португалия, превръщайки деня в нощ за около минута. Във Франция, Великобритания, Канада, както и у нас, затъмнението беше видимо като частично.

През телескопите на обсерваториите, затъмнените плаки на специалните очила или опушените визьори на шлемове за заваряване – милиони хора в Европа станаха съпричастни на рядкото небесно явление. Испания определено беше мястото за най-добро наблюдение.

Присъстващите описаха емоцията като наблюдение на залез и изгрев в рамките на минута.

Сантяго Прието: „Беше впечатляващо, неочаквано. Светлината беше напълно нереална.“

Сред ентусиастите там беше и китаристът на „Куин“ Брайън Мей, който е астрофизик по образование, както и носителят на Нобеловата награда за физика за 2022 г. Ален Аспе.

Ален Аспе, носител на Нобеловата награда за физика за 2022 г.: „Можем да предсказваме моментите на затъмненията с голяма точност, защото можем да опишем точно движението на Земята около Слънцето, движението на Луната около Земята и така нататък. Успяваме да правим това още от 1600-те години, благодарение на работата на Тихо Брахе, Коперник и Галилео Галилей.“

Дъждовното време и облаците попречиха на доброто наблюдение на напълно закрития слънчев диск в Исландия, но допринесоха за усещането за внезапно настъпила нощ.

Мария Ортис: „Беше фантастично, наистина вълнуващо... Настъпи пълна тъмнина и изведнъж отново дойде денят. Беше наистина красиво.“

снимки: БТА

Култови сгради из цяла Западна Европа станаха декор на милионите астроентусиасти и любители фотографи, нетърпеливи да станат свидетели на явлението, което се случва веднъж на поколение.

У нас затъмнението беше видимо единствено от района на Видин между 20:27 и 20:37 часа. Десетки видинчани се събраха на крепостта „Баба Вида“ на брега на Дунав и надлезите около града с видимост към хоризонта, за да зърнат макар и минималното закриване на слънчевия диск точно преди залез.

#слънчево затъмнение #Сибир #Европа

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