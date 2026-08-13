Слънчево затъмнение в Европа: Любители на феномена го наблюдаваха от Видин и Испания

В България слънчевото затъмнение можеше да се види най-добре от Видин. Крепостта „Баба Вида“ беше най-предпочитаното място за наблюдаване на явлението. Много българи пък предварително си бяха организирали екскурзия до Испания, за да могат да видят феномена още по-добре.

Иван Иванов е любител фотограф отскоро. От 1999-та година мечтае да види пълно слънчево затъмнение. Тогава е последното в Европа. Бил е на 16 и го е наблюдавал с баба си и дядо си в Карнобат. Оттам обаче то не се виждало напълно. Когато разбира, че в близка Испания феноменът ще може да се наблюдава в пълния му блясък, веднага купува самолетни билети за Валенсия. Изживяването надминава очакванията му.

Иван Иванов, любител фотограф: „Беше нещо сюрреалистично, бях подготвен, но нищо не може да се сравни с момента, в който всичко се стъмва, виждаш едно слънце, някакъв черен обръч в него и една избухнала корона от светлина, става тъмно и светло едновременно.“

Снощи десетки видинчани се отправиха към крайдунавския парк и крепостта „Баба Вида“, за да зърнат феномена, макар и частично.

Николинка Николова: „Това разказвах на дъщеря ми, че стъкло опушвахме и така го гледахме, а сега си има специални очила.“

Владислав Върбовски: „Още си спомням къде съм го гледал, как съм го гледал. И дойдох с двете си дъщери, надявайки се да видим нещо.“

Надлезите край Видин също се напълниха с ловци на последните слънчеви лъчи, загадъчно затъмнени от луната.





