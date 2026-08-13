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Слънчево затъмнение в Европа: Милиони наблюдаваха необичайното явление

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Милиони ентусиасти, въоръжени със задължителните специални очила, наблюдаваха снощи първото пълно слънчево затъмнение в Европа от 27 години насам.

То започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания, превръщайки деня в нощ за малко над минута. Във Франция, Канада, северната част на Западна Африка и Съединените щати затъмнението беше видимо като частично. Въпреки че максималната му фаза продължи само няколко минути, хората споделиха емоциите си от възможността да наблюдават рядкото небесно явление.

Матиас Майхорн: „Беше страхотно преживяване. Доста уникално. Не знам как да го опиша. Като залез и изгрев в рамките само на минута.“

Мария Ортис: „Беше фантастично, наистина вълнуващо, нещо, което никога преди не бях виждала. Настъпи пълна тъмнина и изведнъж отново дойде денят. Беше наистина красиво.“

#Гренладния #САЩ #слънчево затъмнение #Исландия #Сибир #Европа #Канада

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