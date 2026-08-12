БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Частично слънчево затъмнение беше наблюдавано от Видин (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
частично слънчево затъмнение беше наблюдавано видин снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

Пълното слънчево затъмнение, което от Северозападна България се наблюдава като частично, можеше да се види между 20:27 ч. и 20:37 ч. във Видин. Подходящите места за наблюдение изискваха много нисък и открит западен хоризонт.

Това е най-интересното астрономическо явление за годината. То се наблюдава с малка фаза, в която Слънцето се намира на височина 1 градус над западния хоризонт. В световен мащаб ивицата на пълното затъмнение преминава през северните ширини на Земята – от северната част на Русия, Арктика и Северния Атлантик до северните части на Испания и Балеарските острови, където явлението достигна своята пълна фаза.

Частичното слънчево затъмнение се получава, когато Слънцето, Луната и Земята са разположени така, че Луната застава между Земята и Слънцето, а сянката ѝ пада върху Земята и от определена част от земната повърхност се наблюдава закриване на слънчевия диск, който изглежда като "леко отхапан отдолу". Слънчевото затъмнение не трябва да се наблюдава с невъоръжено око, а със специални предпазни средства, съветват специалистите.

снимки: БТА

Следващото пълно слънчево затъмнение се очаква през 2081 г. На 28 август т.г. от територията на България ще може да се наблюдава началото на частично лунно затъмнение.

#частично слънчево затъмнение #пълно слънчево затъмнение #слънчево затъмнение #Видин

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейско първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте европейско първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Почина Джаки – белоглавата орлица, превърнала се в символ на възстановяването на вида
4
Почина Джаки – белоглавата орлица, превърнала се в символ на...
Премиерът Радев: В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото
5
Премиерът Радев: В България няма място за фашистки изстъпления и...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
5
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Любопитно

Пълното слънчево затъмнение: От първо лице за уникалното природно явление в Испания
Пълното слънчево затъмнение: От първо лице за уникалното природно явление в Испания
Пълно слънчево затъмнение в Европа – в преследване на природния феномен Пълно слънчево затъмнение в Европа – в преследване на природния феномен
Чете се за: 04:40 мин.
Езеро в Китай всяко лято се оцветява в червено Езеро в Китай всяко лято се оцветява в червено
Чете се за: 00:30 мин.
Слониците Фрося и Луиза отпразнуваха Световния ден на слона с торта Слониците Фрося и Луиза отпразнуваха Световния ден на слона с торта
Чете се за: 01:52 мин.
Женски пръстен с изображение на Богородица Оранта е открит при археологическите разкопки на нос Калиакра Женски пръстен с изображение на Богородица Оранта е открит при археологическите разкопки на нос Калиакра
5703
Чете се за: 03:20 мин.
Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г. Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г.
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път
Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ) С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пълното слънчево затъмнение: От първо лице за уникалното природно явление в Испания Пълното слънчево затъмнение: От първо лице за уникалното природно явление в Испания
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Частично слънчево затъмнение беше наблюдавано от Видин (СНИМКИ) Частично слънчево затъмнение беше наблюдавано от Видин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
21-годишен българин е застрелян в Италия
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Приоритетите на властта до 2030 г.: Правителството прие...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Съдът в Пловдив пусна от ареста младежите, обвинени за побоя над...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Отново леден душ: Големи столични райони остават без топла вода за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ