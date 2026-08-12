Частично слънчево затъмнение беше наблюдавано от Видин (СНИМКИ)

Пълното слънчево затъмнение, което от Северозападна България се наблюдава като частично, можеше да се види между 20:27 ч. и 20:37 ч. във Видин. Подходящите места за наблюдение изискваха много нисък и открит западен хоризонт.

Това е най-интересното астрономическо явление за годината. То се наблюдава с малка фаза, в която Слънцето се намира на височина 1 градус над западния хоризонт. В световен мащаб ивицата на пълното затъмнение преминава през северните ширини на Земята – от северната част на Русия, Арктика и Северния Атлантик до северните части на Испания и Балеарските острови, където явлението достигна своята пълна фаза.

Частичното слънчево затъмнение се получава, когато Слънцето, Луната и Земята са разположени така, че Луната застава между Земята и Слънцето, а сянката ѝ пада върху Земята и от определена част от земната повърхност се наблюдава закриване на слънчевия диск, който изглежда като "леко отхапан отдолу". Слънчевото затъмнение не трябва да се наблюдава с невъоръжено око, а със специални предпазни средства, съветват специалистите.

снимки: БТА

Следващото пълно слънчево затъмнение се очаква през 2081 г. На 28 август т.г. от територията на България ще може да се наблюдава началото на частично лунно затъмнение.