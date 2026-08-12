Слониците Фрося и Луиза отпразнуваха Световния ден на слона с торта

По случай Световния ден на слона гледачите на двете слоници Фрося и Луиза ги изненадаха с много специална красива и здравословна торта, съобщиха на страницата си във Фейсбук от Зоологическа градина - София.

Неразделните приятелки Луиза и Фрося са в столичния зоопарк от 20 септември 2023 г. Те пропътуваха 1500 км от Аугсбург в Германия и са заедно от 1988 г.

12 август е определен за Световен ден на слона през 2012 г. с цел насочване на вниманието към най-големите сухоземни бозайници, защита на местообитанията им чрез насърчаване на мерките срещу унищожаването на естествената среда на животните, както и борба с бракониерството и спиране на незаконния лов заради слонова кост.

От зоопарка подчертаха, че африканските и азиатските слонове притежават изключителна интелигентност, памет и дълбока емоционална съпричастност.

От природозащитната организация WWF - Световният фонд за природата информират на своята интернет страница, че азиатските слонове са застрашени в световен мащаб, но заплахите пред тях са особено големи в Югозиточна Азия и Китай. На територията на осем държави - Камбоджа, Китай, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Тайланд и Виетнам – има едва между 8000 и 11 000 диви азиатски слона. Загубата и фрагментацията на местообитанията, конфликтите между хора и слонове, бракониерството и изолирането на малки популации са довели до рязко намаляване на числеността на вида в целия регион. Понастоящем популациите в някои страни се оценяват на само няколкостотин индивида, предупреждават от организацията.