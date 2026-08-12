Късният мусон донесе облекчение на Големия бариерен риф от избелването на коралите

Части от Големия бариерен риф в Австралия са избегнали допълнителен топлинен стрес благодарение на късен летен мусон, донесъл облаци, дъжд и по-ниски температури на водата, съобщи ДПА.

Според годишния доклад на Австралийския институт за морски науки (AIMS) кораловото покритие в северната и централната част на рифа се е увеличило, а в южната е останало почти без промяна.

В северния регион покритието е нараснало от 30% на 35,1%, а в централния – от 28,6% на 31,6%. В южния е отчетен минимален спад – от 26,9% на 26,4%, който е в рамките на статистическата грешка.

Проучването е обхванало 121 рифа. Кораловото покритие се е увеличило в 28% от тях, останало е непроменено в 56%, а е намаляло в 16%.

Според учените резултатите дават надежда за възстановяване след масовото избелване на коралите. Рифът обаче остава под сериозен натиск заради затоплянето на океана, като нов силен епизод на избелване може бързо да заличи постигнатото възстановяване.

Големият бариерен риф е преживял шест епизода на масово избелване между 2016 и 2025 г.